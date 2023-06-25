GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS mesajı: Depremzede öğrencilere ek kontenjan açacağız
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS mesajı: Depremzede öğrencilere ek kontenjan açacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında LGS tercihlerinde deprem bölgesindeki öğrencilerin mağduriyetini giderici bir düzenlemenin müjdesini verdi. Erdoğan, "Türkiye’nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacağız" dedi.

25.06.2023 - 12:10 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS mesajı: Depremzede öğrencilere ek kontenjan açacağız

Erdoğan'ın paylaşımındaki ifadeler şu şekilde:

23 Haziran’da açıklanan LGS sonuçlarının tüm öğrencilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak tercih sürecinde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen yavrularımızın mağduriyetlerini giderici yeni bir düzenlemeyi hayata geçirme kararı aldık.

İstanbul'da fiyatlar yükseldi, tatil bölgelerini aratmıyor! Kişi başı 150 TL'den başlıyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRİstanbul'da fiyatlar yükseldi, tatil bölgelerini aratmıyor! Kişi başı 150 TL'den başlıyorHaberin Tüm Görselleri

Diğer öğrencilerimizi etkilemeyecek, onlar için bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde yaptığımız düzenlemeyle, 5 Şubat 2023 tarihinde, yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrencilerimiz için bu tercih döneminde, Türkiye’nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacağız.

Düzenleme ile ilgili detaylar Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacak kılavuzda yer alacaktır. Başta depremden etkilenen yavrularımız olmak üzere tüm öğrencilerimize hayırlı bir tercih süreci, keyifli bir tatil ve başarılı bir lise hayatı diliyorum.

Gençlere 11 bin 402 TL maaş müjdesi! Yeni asgari ücret sonrası artırıldı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRGençlere 11 bin 402 TL maaş müjdesi! Yeni asgari ücret sonrası artırıldıHaberin Tüm Görselleri

    GÜNCEL HABERLER

    Bakan Koca'dan Özkan Uğur açıklaması

    Bakan Koca'dan Özkan Uğur açıklaması

    Bakan Yerlikaya: 2023'te 46 bin 633 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

    Bakan Yerlikaya: 2023'te 46 bin 633 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS mesajı: Depremzede öğrencilere ek kontenjan açacağız

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS mesajı: Depremzede öğrencilere ek kontenjan açacağız