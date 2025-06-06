Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
06.06.2025 - 09:09Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı mesajı paylaştı. cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tüm vatandaşlarımın, dünyanın farklı ülkelerindeki, gönül coğrafyamızdaki tüm dostlarımızın, Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum' dedi.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajı;
Kurban Bayramı’nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Tüm vatandaşlarımın, dünyanın farklı ülkelerindeki, gönül coğrafyamızdaki tüm dostlarımızın, Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum.
Bayramımız mübarek olsun.