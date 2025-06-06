Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajı;

Kurban Bayramı’nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Tüm vatandaşlarımın, dünyanın farklı ülkelerindeki, gönül coğrafyamızdaki tüm dostlarımızın, Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum.

Bayramımız mübarek olsun.