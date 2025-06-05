Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"86 milyon olarak ebedi kardeşliğimizi ve iç cephemizi güçlendirdiğimiz bir dönemde ana muhalefetin kimseyle bayramlaşmayan parti haline gelmesinden duyduğumuz üzüntüyü ifade etmek isterim. Temennimiz yanlışta ısrarın bir an önce son bulması ve Türkiye’nin tüm renklerinin özellikle bayramlarda bir araya gelmeyi başarabilmesidir. Çünkü ülkemizin dört bir yanını süsleyen bıllboardlarda dediğimiz gibi adımız kardeşlik soyadımız Türkiye’dir."

"Örgütün kendini fesih kararı ile yeni bir aşamaya geçtik"

"Terörsüz Türkiye" süreci ile iç cephenin güçlenmesinin önemine vurgu yapan Erdoğan, ana muhalefet partisi CHP'nin partilerle bayramlaşma geleneğini bozmasını eleştirdi.

"Örgütün kendinin fesih ve silah bırakma kararı almasının ardından yeni bir aşamaya geçtik. Aziz milletimizin duası siyaset kurumunun desteğiyle yakın bir zamanda yarım asırlık bir musibetten ülkemizi inşallah hep birlikte kurtaracağız. "Terörsüz Türkiye" menziline suhuletle vardığımızda daha güçlü çok daha müessir bir geleceği öyle inanıyorum ki hep birlikte kucaklayacağız."

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"Deprem bölgesinde yılbaşına kadar toplam 453 bin konut ve iş yerinin anahtarını teslim edeceğiz"

Ekonomideki son durumu değerlendiren Erdoğan, deprem bölgesindeki çalışmalara değindi.

"Küresel piyasalardaki dalgalanmalarının ülkemizi etkisini asgariye indirecek ekonomi politikalarının kararlılıkla uyguluyoruz. Makro ekonomi isikrar ve reform programını olumlu etkilerini enflasyon başta olmak üzere birçok alanda görüyoruz. 201 bin konutumuzun anahtarını hak sahibi afetzedelerimize teslim ettik. 252 bin ilave yapı ile inşallah yılbaşına kadar toplam 453 bin konut ve iş yerinin anahtarlarını depremzede kardeşlerimize takdim edeceğiz."

"İstanbul'daki toplantı tarihi bir adım oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinlilerin Gazze'de İsrail'e karşı destansı bir mücadele vererek, vakur bir direniş sergilediğini söyledi, Türkiye'nin Filistin'e desteğini hatırlattı. İstanbul'da yapılan Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri de vardı gündeminde.

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"Türkiye olarak gerek Filistin'deki soykırımın durdurulması gerekse Rusya Ukrayna arasındaki savaşın adil bir barışla neticelenmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul’da yapılan toplantı, dördüncü yılına giren kuzeyimizdeki kanlı savaşın bitirilmesi yönünde tarihi bir adım olmuştur."

"Suriye kalıcı huzura kavuşacaktır"

Suriye'nin toprak bütünlüğüne de vurgu yapan Erdoğan şunları aktardı:

"Komşumuz Suriye’de yeni yönetimin ülkenin milli birliği ve toprak bütünlüğü ve sürdürülebilir kalkınması için verdiği mücadeleyi takdirle karşılıyoruz. Bölgedeki tüm kardeş ülkelerin de destekleriyle Suriye inanıyoruz ki kalıcı huzura kavuşacak eski ihtişamlı günlerine yeniden dönecektir."