Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında;

"Ana yurtlarından sürgün edilmelerinin 81’inci yıl dönümünde Kırım Tatar Türkü kardeşlerimizin yaşadığı acıları hüzünle yâd ediyor, sürgün sırasında şehit olan soydaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Türkiye olarak Kırımlı kardeşlerimizin haklarını savunmaya, her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.