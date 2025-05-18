GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü mesajı
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü mesajı

18.05.2025 - 15:43Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Tatar Sürgünü'nün 81. yılı sebebiyle bir mesaj yayınladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında;

"Ana yurtlarından sürgün edilmelerinin 81’inci yıl dönümünde Kırım Tatar Türkü kardeşlerimizin yaşadığı acıları hüzünle yâd ediyor, sürgün sırasında şehit olan soydaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Türkiye olarak Kırımlı kardeşlerimizin haklarını savunmaya, her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Güncel Haberler

Sapanca'da düştüğü havuzda boğulan 4 yaşındaki çocuk defnedildi
#Gündem

Sapanca'da düştüğü havuzda boğulan 4 yaşındaki çocuk defnedildi

19 Mayıs mesajları! Kısa uzun resimli seçenekleriyle en güzel, anlamlı, yeni 19 Mayıs kutlama mesajları ve sözleri!
#Gündem

19 Mayıs mesajları! Kısa uzun resimli seçenekleriyle en güzel, anlamlı, yeni 19 Mayıs kutlama mesajları ve sözleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Müzeler Günü'nü kutladı
#Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Müzeler Günü'nü kutladı