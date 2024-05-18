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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kırım Tatar Sürgünü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırım Tatar Sürgünü'nün 80'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

18.05.2024 - 15:50 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kırım Tatar Sürgünü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı:

Bugün Kırım Tatar Sürgünü'nün 80'inci yıl dönümü... Kırım Tatarı kardeşlerimizi ana yurtlarından kopartan, bugün hâlâ acısını kalbimizde hissettiğimiz büyük acılara neden olan bu elim hadiseyi hüzünle yâd ediyor, hayatını kaybeden soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye olarak gerek Kırım'da yaşayan gerek işgal sonrasında bölgeden ayrılmak zorunda kalan Kırım Tatarlarının haklarını her hal ve şart altında savunmayı sürdüreceğiz.

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