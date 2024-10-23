Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazan'da peş peşe görüşmeler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazan’da BRICS Liderler Zirvesi'nde peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi. İşte detaylar...
23.10.2024 - 21:36 |
BRICS Liderler Zirvesi nedeniyle Tataristan’ın başkenti Kazan’da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile görüştü.
ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE DE BİR ARAYA GELDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tataristan'da düzenlenen BRICS Zirvesi kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, VİETNAM BAŞBAKANI PHAM İLE BİR ARAYA GELDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazan’da Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile görüştü.
BRICS Zirvesi'ne katılma üzere Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Kazan şehrine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile görüştü.