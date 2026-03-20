Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal D'ye tebrik

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’ndaki “Eğitim Ailesi ile İftar” programından sonra memleketi Rize’ye hareket etmeden önce “Bir Ramazan Akşamı” ekibiyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı ve program çalışanlarını kutladı.

Sunuculuğunu Serdar Er’in yaptığı Bir Ramazan Akşamı, her gün iftar saatinde canlı yayın ile evlere konuk oldu. Rahmet ve bereket ayı olan ramazanı tüm yönleriyle ele alan program;

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başta olmak üzere Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Sami Alpaguş, ilahiyatçılar, akademisyenler, sanat dünyasından Amir Ateş, Sami Savni Özer, Fatih Kısaparmak, Orhan Hakalmaz, Ahmet Şafak gibi önemli isimleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mühtedileri ağırladı. Programda ayrıca “Külliye’de Ramazan” etkinliklerine de yer verildi.