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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya Başbakanı'na Türkiye daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile telefonda görüştü. Erdoğan, Kishida'yı Türkiye'ye davet etti.

06.07.2023 - 13:36 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya Başbakanı'na Türkiye daveti

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildiği; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Görüşmede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebriklerini ileten Japonya Başbakanı Fumio Kishida’ya teşekkür etti. Türkiye ile Japonya stratejik ortaklığının bu yıl onuncu yıl dönümü gelecek sene ise diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100’üncü yılının kutlanacağını anımsatan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, ikili iş birliğini ekonomi, enerji, tarım, eğitim, savunma, afet yönetimi, bilim ve teknoloji gibi geniş bir yelpazede ilerletmek istediğini vurguladı.

Asrın felaketi olan Kahramanmaraş depremleri karşısında Japonya tarafından sergilenen destek ve dayanışmanın devam etmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Japonya’nın Türkiye’nin terörle mücadelesine daha somut katkılar vereceğine inandığını söyledi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanımız Erdoğan Japonya Başbakanı Fumio Kishida’yı Türkiye’ye davet etti.

 

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