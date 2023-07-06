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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür ziyaretleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birinci ve ikinci turunda en fazla oy aldığı Bayburt ve Gümüşhane'yi hafta sonu teşekkür ziyaretinde bulunacak.

06.07.2023 - 13:23 | | İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür ziyaretleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda ilk ziyaretini, 8 Temmuz Cumartesi günü birinci turda yüzde 78,86 ve ikinci turda yüzde 82,45 oranında oy aldığı Bayburt'a yapacak.

Erdoğan, aynı gün ilk turda yüzde 74,42, ikinci turda yüzde 78,54 oy aldığı Gümüşhane'ye teşekkür ziyaretinde bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt ve Gümüşhane ziyaretlerinde vatandaşlara hitap edecek.

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