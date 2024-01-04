Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul adayı açıklaması! "Pazar günü öğreneceksiniz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nin yanında yapımı devam eden AK Parti Konferans Salonu inşaatında inceleme yaptı. Erdoğan, çıkışta basın mensuplarının yerel seçim çalışmalarına ilişkin sorularını cevapladı. Erdoğan, "İstanbul adayınızı pazar günü duyacak mıyız?" sorusuna, "Duyacaksınız" cevabını verdi. Erdoğan, "Sürpriz bir isim mi olacak yoksa kendisini tanıyor muyuz?" sorusuna ise "Çok ayıp. Bizim yapacağımız açıklamalarda A'dan Z'ye hepsi hem sürprizdir hem de inşallah partimizin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azminin ifadesi olacak, hepsi" diyerek cevap verdi. Erdoğan, "Ankara, adayını Ankara'ya mı bırakırsınız?" sorusu üzerine de "Onu da Ankara'ya bırakıyoruz. Onu da Ankara'da açıklayacağız" dedi. Erdoğan, seçim beyannamesini de Ankara'da yeni yapılan konferans salonunda 15 Ocak'ta açıklayacaklarını belirterek, "Bu güzel salonumuzu göreceksiniz. Güzel salonumuzda sizlere bu strateji belgemizi açıklayacağız" diye konuştu. Erdoğan, "Pazar günü kaç il adayı açıklanır?" sorusuna, "Hemen hemen yarıya yakınını açıklarız" cevabını verirken, "Sizin keyfinizi de çok iyi gördük" cümlesi üzerine de "Her zamanki gibi" yanıtını verdi.

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ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde dün akşam gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gazze'de meydana gelen katliamların durdurulması ve bir ateşkese varılması ile ilgili diplomasi trafiğinin yoğun bir şekilde devam ettiğini söylemişti. Türkiye açısından da yerel seçimlerin yaklaştığını hatırlatan Çelik, şöyle demişti:

"Cumhurbaşkanımız bu yoğunluğunun içerisinde partimizde mesai harcayarak yerel seçime dönük olarak hazırlıklara başkanlık ediyor. Evvelki haftalarda yoğun bir mesaiyi genel merkezimizde geçirerek devam ettirmişti. Hem devlet işlerinin yanı sıra aynı zamanda da seçimlere hazırlıklarla ilgili mesaisi bu yoğunlukta devam ediyor. Şimdiye kadar birkaç aşamalı adayların değerlendirilmesi ve belirlenmesiyle ilgili birkaç aşamalı yöntem takip ettik. Cumhurbaşkanımız büyükşehirleri ve şehirleri toplayarak bu değerlendirmeleri yaptı ve bu şekilde çalışmalar devam etti. Şu anki geldiğimiz noktada artık adayların ismi belirlenmeye başlandı. Adaylarımızın ilk açıklamasını, belirli bir bölümünü bu pazar günü İstanbul’da Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştireceğiz. Ayın 15’inde hem seçim beyannamemizi hem de kalan adaylarımızı Ankara’da açıklayacağız. Bunlar şehirler ve büyükşehirlerin bir kısmını kapsayacak. Böylece 2 parçalı bir takvim halinde adaylarımızın açıklanması çalışmasını gerçekleştirmiş olacağız. Cumhurbaşkanımız başkanlığında çalışmalar devam ediyor."

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'ADAYLAR AÇIKLANMADAN ÖNCE ERDOĞAN İLE BAHÇELİ'NİN BİR GÖRÜŞMESİ OLUR MU?'

'Adaylar açıklanmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir görüşmesi olur mu?' sorusa üzerine Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Bahçeli'nin hem dünya gündemiyle ilgili hem Türkiye gündemiyle ilgili ihtiyaç olduğunda her zaman görüşmeleri olabiliyor. Şu anda takvimle ilgili diyeceğimiz bir şey değil. İhtiyaç duyulduğunda hemen yapılabilen son derece iyi bir istişarenin olduğu görüşme trafiğidir" cevabını vermişti.

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