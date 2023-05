Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce açıklaması: Yalnız bırakmak olmaz yardıma hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Özel ortak yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bugün çok yoğun programlarımız vardı. Sizlerle birlikte pazar gününe gidişte son televizyon programını yapıyoruz. Pazar günü elde edeceğimiz sonuçla Türkiye Yüzyılı resmen başlayacaktır. Milletimizin AK Parti ve Cumhur İttifakı'na yeni bir zafer ilan edecektir. AK Parti kendisiyle yarışmaya devam edecektir. Türkiye Yüzyılını vatandaşımızla el ele götüreceğiz. Seçim günü genciyle yaşlısıyla kadınıyla 81 milyonun her bir ferdi kazanacak. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumlar kazanacak. Bugün Balkanlardan gelen birçok dostlarımız vardı. 20 yıldır tanış olduğumuz dostlarımız. Onlarla cumada beraber olduk. Ardından 4 bin civarında gençle bir araya geldik. Onlarla olan birlikteliğimizde ödüller vardı. O toplantı benim hikayemde ayrı bir yer alacak.

İNCE'NİN ÇEKİLMESİ VE KILIÇDAROĞLU'NUN RUSYA AÇIKLAMASI

Her şeyden önce tabi bu yarışa birlikte çıktığımız Muharrem İnce'nin ayrılmasına doğrusu üzüldüm. Kaset kumpaslarıyla makama Bay Bay Kemal'in karşısına rakip olunca böyle bir komployla karşılaştı. Terör örgütleriyle kol kola yürüyenle ortak olan Kılıçdaroğlu, karşısına çıkınca böyle bir saldırıyla karşılaştı. Terör örgütlerini içleştirmiştir birisinden bahsediyoruz. Böylelerinden her türlü saldırı beklenmeli. Bugün Muharrem Bey'i aradım. Böyle bir saldırı oldu vesaire kendisiyle konuşmak istedim. Anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu'nun el ele olduğu FETÖ taktiği. Bunlar bunu her an yapabilir. Geçmişti de bunlar yapıldı. Kılıçdaroğlu makama kaset komplosuyla geldi. Bunu da olmayacağını açıklayarak geldi.

Muharrem Bey'in kararının ardından namuslu insanların kabul edemeyeceği saldırıların olduğunu bugünkü görüşmemizden anladım. Bir insanın her şeyden önce hassasiyeti, namusu çok önemli. Bu tür iftiralarla karşılaşırsa en son da olsa böyle bir yolu tevessül eder. Avukatına verdiği görevi de ifade ettiler. Devlet olarak yapılabilecek ne şey varsa yardıma hazır olduğumuzu söyledik. Böyle bir yarışta yalnız bırakmak doğru olmaz. Bunların yapılması bizim makamımızın da görevidir. Yarış keşke 4'te 4 gitmiş olsaydı. Şu an 1 eksik gidiyor. Oy pusulasında değişen bir şey yok.

"CHP'NİN VE YANINDAKİLERİN EL ELE OLDUĞU KİMLER?"

Türkiye'nin 40 yıllık terörle mücadele tarihinin en büyük kazanımlarını elde ettiğimiz safhadayız. Cudi'de Gabar'da biz varız. Bölücü örgütü sınırlarımız içerisinde adeta bitme noktasına getirdik. Sınırlarımız dışında da inlerinden çıkamaz haldeler. CHP'nin ve yanındakilerin el ele olduğu kimler? Bunlar. Umudu Bay Bay Kemal'e bağlamış durumdalar. Nice vaatler şuan da havada uçuşuyor. Bu pazarlıkları taraflardan hiçbiri de reddetmiyor. HDP'ni temsilcileri açık açık bunları meydanlarda da söylüyorlar. Bu seçimin sonunda yeni terör örgütü tamamen bitecek ya da milletimizin namusuna göz dikecek güce ulaşacak. Göz yumakla kalmıyorlar meşrulaştırmak için kırk dereden su getiriyorlar. Masada suç örgütlüğüne dayılı iş birliği oluşmuş durumda. Milletimiz görüyor. Terör örgütleriyle kol kola yürüyenlere vatandaşım pazar günü cevabını verecek.

"SEN KİMSİN DE RUSYA'YA YAPTIRIM UYGULAYACAKSIN"

Hatırlarsınız kampanyanın öncesinde Biden'ın açıklamaları vardı. Erdoğan'ın saf dışı edilmesi... Ki bu Biden'ın benle güya özel muhabbeti olan birisi. Bu açıklamayı acımazsızca yaptı. Bu açıklamasından sonra defalarca bir araya geldik. Kendisine sorunca çark etmeye çalıştı. Şimdi çıktı bu defa bay bay Kemal Rusya'ya saldırdı. Sözcü Peskov 'ispatlaması gerekir, ispatlamazsa bunun altından kalkamaz' dedi. Bay Bay Kemal sen bu siyaseti hala öğrenemedin. Çırak bile olamadın. Rusya'ya yaptırım uygulayacağım diyor. Senden devlet adamı olmaz. Sen kimsin de Rusya'ya yaptırım uygulayacaksın. Böyle devlet adamlığı olmaz. Ben ABD ile de Rusya ile de Batı da bize kindar olanla da dostum. Örneğin Fransa'da Macron. Sağı solu belli olmuyor. Devlet adamlığı böyle olmaz. Devleti böyle yönetemezsiniz. Herkesle münasebetini iyi tutacaksın. Gün ola ihtiyaç olur. Senin ona onun da sana ihtiyacı olabilir. Biden'ın bu açıklamayı yapması beni rencide etmiştir. Öbür taraftan ABD Rusya'ya olumlu bakmıyor diye Putin'le münasebetimi kesmedim. Tam aksine münasebetimiz güçlü. Ekonomik işbirliğimiz ABD'den güçlü. Daha da artacağı yönünde emareler var. Turizmde Almanya'yı geçti. Ben böyle bir işbirliğini nasıl dışlarım. Bay Bay Kemal yanlış yoldasın. Hadi ver bakalım şimdi Peskov'a cevabı. Batı borç verdikleri bir Türkiye istediler. Seçim yaklaştıkça Erdoğan gitsin Bay Bay Kemal gelsin mesajını her mecradan ilan ettiler.

"HİÇBİR ZAMAN MİLLİ İRADENİN ÜSTÜNLÜĞÜNDEN TAVİZ VERMEDİK"

Bunu değerlendirmeyi bile gereksiz buluyorum. Çok saçma bir soru. Bu tür soru olsa olsa terör örgütlerine sorulur. Biz demokratik yolla iktidara geldik. Halkımızın teveccühüyle iktidara geldiysek milletimiz farklı karar verirse demokrasinin gereği neyse biz onu yaparız. Başka yapacak bir şey yoktur. İstanbul'da bizim belediye başkanımız 'Biz buradan çıkmıyoruz' dediler mi? Hayır, verdiler. Ankara'da kazanınca 'Bizim arkadaşlarımız 'vermeyiz dediler mi? Bu tür anlayış CHP'ye aittir. Biz de böyle bir şey söz konusu olamaz. Sandıktan çıkan sonuca saygısı olmayanın millete de saygısı yoktur. Hiçbir zaman milli iradenin üstünlüğünden taviz vermedik. Cumhur İttifakı sandıktan çıkan her sonucu meşru kabul edecektir. Karşımızdakilerden de aynı taahhüt bekliyoruz. Sandık demokrasinin namusudur. Koy adamlarını oraya eksik bırakma. Bizim elemanlarımız orada nasıl güvenceyse sizin elemanlarınız da orada güvence olsun.

"GENÇLİK SİYASETE DE MÜTEMAYİL"

Gençler çok heyecanlı. Bunu külliyemizdeki gençlerle yaptığımız toplantıda çok net gördüm. Bu benim ilk görüşmem değildi. Yaklaşık her ay 1 toplantı yapardık. Bu sefer katılımı biraz yüksek tuttuk. Her biri birbirinden farklı. Sorulara cevaplarımızı verdik. Bu cevaplarla birlikte toplantı sonrasında aramızda ciddi bir sinerji olduğuna kani oldum. Birçok üniversitenden gelen genç vardı. Bu akşam ise çok daha farklıydı. 4 bin öğrenci vardı. Daha çok İstanbul gençliğiydi. Hem benim konuşmam hem de ödül töreni vardı. Ödüllerini verdik ve konuşmamızı yaptı. Bu 4 bin gencin heyecanı beni etkiledi. Külliyede ise soru cevap oldu. 30'u aşkın genç bize sorular yönelttiler. Umarım ki verdiğim cevaplarla tatmin etmişimdir. Gençlik siyasete de mütemayil. Bu havayı aldım. 21 yılda gençlerimizin bir çok hayalini gerçekleştirdik. Harcı biz kaldırdık. Verdiğimiz burslar var. Bursun ödenmesi söz konusu değil. Kredi de ise faizi yok ödemesi var. Bu kapıları açan biziz. 6 milyonu aşkın bir genç seçmen bu seçimde etkili olacaktır diye düşünüyorum. Gençlikle aramızdaki muhabbet baya ileri derecede.

"LGBT'Yİ SAVUNAN KİMSEYE VE HİÇBİR KURUMA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Bu sorunun ahlaki vicdani ve bizim dini değerler açısında oturduğu bir yer var. Hiç kimsenin farklığına karşı özel bir husumet beslemiyoruz. Aile yapımızı koruma evlatlarımızın geleceğine sahip çıkma sorumluluğumuz var. LGBT gibi akımların toplumsal dayatmaya dönüşmesi milli varlığımızı tehdit eder. Bunun meşrulaştırmasına izin veremeyiz. Bu yöndeki gayretleri tasvip de edemeyiz. AK Parti'nin savunulmasına ve yaygınlaştırmasına karşı mücadelemizi sonuna kadar yürüteceğiz. LGBT'yi savunan kimseye ve hiçbir kuruma müsamaha göstermeyeceğiz. Tavrımız bu kadar nettir. Seçim sonrasında adımlarımızı atacağız. Birilerin bu sapkın akımın oyuncağına dönüşmesini üzüntüyle takip ediyoruz. Allah kimseyi böyle bir duruma düşürmesin. 14 Mayıs'tan sonra önemli gelişmelerin olacağına şahit olacağız. Saadet Partisi'nin başındaki zat LGBT'ye karşı tavır koymuyor. LGBT AK Parti ve MHP'ye sızamaz. CHP, HDP ve İYİ Parti tam içinde. Savunuyorlar. Hepsi işbirliği yapmış vaziyetteler bu işte. Bunlara karşı tavrımızı sürdüreceğiz. Çelişkili ittifaklara karşı da gücümüzü ortaya tam manasıyla koyacağız. Güçlü aileye sahip değilseniz güçlü bir millet oluşturamazsınız.

"AK PARTİ'DE KÜRT KARDEŞLERİMİZDEN EN FAZLA OYU ALAN PARTİDİR"

Kürt kardeşlerimizin iradelerini gasp etmek küresel bir tezgahtır. PKK tıpkı diğer eli kanlı yapılar gibi sadece bir terör örgütüdür. Burada Kürt kardeşlerimizi tenzih ederim. Selo niçin içerde? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan Selo değil mi? Bunun hesabı sorulmayacak mı? Bir hukuk devletinde bu Kürt kardeşlerimizin hukukunu aramaz bizim görevimiz. Yasin Börü'yü öldüren bu alçaklar değil mi? Kimse bunların hesabını sormuyor. Bizim YPG ve PKK ile aynileştirdiğimizden söz ediyorlar. Benim partimde bunca Kürt kardeşim var. Bakanlık yapan kardeşlerimiz var. Şanlıurfa'dan Bekir bey Kürt'tür. Yozgatlı diye Kürt değil zannediyorlar ama Kürt. Şuan da Şanlıurfa'dan liste başına koydum. Niye? Bundan dolayı koydum. Bekir Bey Şanlıurfa'ya yakışacak bir aday oldu.

Biz Kürt kardeşlerimizi PKK'dan ayrı tutuyoruz. AK Parti'de Kürt kardeşlerimizden en fazla oyu alan partidir. Kürtçe billboardların asılması bizim yapmış olduğumuz atılımlarla oldu. Bunu kimse görmüyor. Ülkede Kürt kardeşlerimizle ilgili bir sorun yoktur. Sorun terör örgütünün Kürt kardeşlerimizin iradesini gasp etme sorunudur ve bunu istismar etme sorunudur. Kürt kardeşlerimizin yavrularını Kandil'e kaçıranlardan hesabını soruyorlar mı? Sormuyorlar. Kimlik siyasetini biz değil terör örgütü ve onun uzantısı parti yapıyor.

"DEPREM BİZİM ÖNCELİKLİ GÜNDEMİMİZ OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Deprem bizim öncelikli gündemimiz olmaya devam ediyor. 142 bin konut ve köyevinin inşa sürecini başlattık. 59 binin de temelini attık. Deprem bölgesinde 650 bin konut yapacağız. Köyevlerinde teslimatlar başladı. Bunun 319 binini de 1 yıl içerisinde teslim edeceğiz dedik. Teslimler gün gün gerçekleşecek. En geç ekim ayıyla birlikte binlerce konutun teslimini yapacağız. Sadece konut değil sosyal ve ticari alanlarıyla şehirlerimizi ayağa kaldırıyoruz. Defne'de çelik konstrüksiyonla yapıldı. Defne hastanesinin temelinin atılması 48 gün oldu. Hedefimiz 60 günde tamamlamak. Planladığı gibi de gidiyor. Depremin 100 milyar doları aşan maliyeti var. Bay bay Kemal Adana'da sahra hastanesi altında hala ait olan bir yeri açtım diyor. Millet bıktı yalanlarınızdan. Söz verdiğimiz 650 bin konutu teslim etmeden vatandaşlarımızın yaralarını sarmadan durup dinlenmeyeceğiz.

"TEK VAATLERİ ÜLKEYİ TEFECİLERE BORÇLANDIRMAK"

Türkiye ekonomi modelimizi yatırım istihdam üretim ihracat cari fazla yoluyla büyüme üzerine kurduk. Bugüne kadar adım adım uyguladık. Bu sayede yıllardır maruz kaldığımız saldırılara başarıyla direndik. Tüm bankalarımız ayakta. Avrupa'yı ABD'yi görüyorsunuz. Banka iflasları art arda geliyor. Nükleer güç santralimizde birinci üniteyi açtık. GES'lere gelince ise tüm enerji kaynaklarımızı harekete geçirdik. Savunma sanayimiz ülkemizin en önemli kazanç kaplarından biri haline gelmeye başladı. Yıllardır ciddi kaynaklar ayırarak yaptığımız eserler artık ekonomimize katkılar sağlıyor. Bizim akıldan yoksun muhalefetimiz tüm bunlara karşı çıkmıştı. Tek vaatleri ülkeyi tefecilere borçlandırmak. Dünyada başka böyle bir örnek göremezsiniz. İnsanlarımızın yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Seçim sonrası müdahale edeceğimiz yönler olacaktır. Atılması gereken adımları bilip bunları da özellikle seçim beyannamesinde yer verdik.

"MİLLETİMİZİN YAŞADIĞI SIKINTILARI BİLİYORUZ"

Milletimizin yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. Bu millete bir operasyon çektiler. Bu operasyonu çekenlerin başında CHP var. Soğan, patates domates bunlarla ilgili oynadıkları oyunlar var. Arkadaşlarımı tekrardan piyasaya gönderdim. Soğan patates 7,5 liraya düştü. Buraya kadar inmiş. Bu bir şeyi gösteriyor. Spükaltif durumlar giderildikçe durum daha da netleşecek. Putin'le yaptığımız görüşmede benden yoğun miktarda domates istedi. Onun bu domates talebi bizim domates üreticisini sevindirdi ve fiyatları aşağı çekti. Batı'nın yaptırımlarını Rusya'ya uygulayacağını söyleyen bay bay Kemal'in aklı bunu almıyor. Biz bunu diğer ürünlerimizde de yapıyoruz. Sanayi ürünlerinde de aynı şekilde olabilir. Manavgat, Antalya Muğla yangınlarında Putin'i aradığımda yangın söndürme uçaklarını Türkiye'ye gönderdi. Bu uçaklar sıradan uçaklar değil. Bizim bu dostluğumuz olmazsa siz bu neticeyi alabilir misiniz? Ülkenin zenginliği üretmekle olur. Muhalefete sesleniyorum üretim üretim üretim. Hangi alanda olursa olsun. Biri olmazsa diğeri olmaz. Hepsinin ayrı bir getirisi vardır.