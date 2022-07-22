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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Guidetti'ye 'Turkuaz kart'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Giovanni Guidetti'ye 'Turkuaz kart' verdi.

22.07.2022 - 01:17 | | DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Guidetti'ye 'Turkuaz kart'

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Giovanni Guidetti'ye, süresiz çalışma ve ikamet hakkı sağlayan 'Turkuaz kart' verdi" denildi. Kart takdiminde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de bulundu.

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