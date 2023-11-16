GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'den Türkiye'ye getirilen ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan kanser hastalarını ziyaret etti.

16.11.2023 - 13:08 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'den Ankara getirilen hastaları ziyaret etti. Gazzeli hastaların tedavi gördüğü Onkoloji Hastanesi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ercan Yeni ile doktorlar eşlik etti.

Hastaları tek tek ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastaların sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Gazzeden getirilen hastalara ziyaret

27 KANSER HASTASI ANKARA'YA GETİRİLMİŞTİ

İsrail'in hava saldırılarıyla vurduğu Gazze'deki kanser hastanesinde tedavileri yarım kalan hastaların Türkiye'ye nakledilmesi konusunda Türk ve Mısırlı yetkililer çalışmaları olumlu sonuç vermişti. İki ülke yetkililerinin görüşmeleri sonucu Gazzeli 27 kanser hastası ve 13 refakatçisini taşıyan iki uçak dün Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Gazzeden getirilen hastalara ziyaret

Bakan Koca, "Altını önemle çizmek istediğim bir konu şudur; Mısır’ın, gemiyle yardım göndermesine izin verdiği ve aynı zamanda Refah Sınır Kapısı üzerinden hasta transferine izin verdiği ilk ülke Türkiye’dir" dedi.

Bakan Koca, ayrıca Gazze'de Şifa Hastanesi'nde bulunan bebeklerin de Türkiye'ye getirilmesi için de taleplerini ilettiklerini ve bununla ilgili görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Haberin Devamı

 

    GÜNCEL HABERLER

    Lapa lapa kar yağışı başladı! Marmara'ya ilk kar düştü, adım adım İstanbul'a geliyor, sıcaklıklar eksiye düşecek, kar alarmı verildi

    Lapa lapa kar yağışı başladı! Marmara'ya ilk kar düştü, adım adım İstanbul'a geliyor, sıcaklıklar eksiye düşecek, kar alarmı verildi

    Dilan Polat ve Engin Polat için yeni karar! Güvenlik gerekçesiyle değiştirildi

    Dilan Polat ve Engin Polat için yeni karar! Güvenlik gerekçesiyle değiştirildi

    Bakan Fidan: Vahim olan Batılı ülkelerin Gazze'deki vahşet karşısında tam bir sessizliğe bürünmesi

    Bakan Fidan: Vahim olan Batılı ülkelerin Gazze'deki vahşet karşısında tam bir sessizliğe bürünmesi