Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'den Ankara getirilen hastaları ziyaret etti. Gazzeli hastaların tedavi gördüğü Onkoloji Hastanesi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ercan Yeni ile doktorlar eşlik etti.

Hastaları tek tek ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastaların sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

27 KANSER HASTASI ANKARA'YA GETİRİLMİŞTİ

İsrail'in hava saldırılarıyla vurduğu Gazze'deki kanser hastanesinde tedavileri yarım kalan hastaların Türkiye'ye nakledilmesi konusunda Türk ve Mısırlı yetkililer çalışmaları olumlu sonuç vermişti. İki ülke yetkililerinin görüşmeleri sonucu Gazzeli 27 kanser hastası ve 13 refakatçisini taşıyan iki uçak dün Ankara'ya geldi.

Bakan Koca, "Altını önemle çizmek istediğim bir konu şudur; Mısır’ın, gemiyle yardım göndermesine izin verdiği ve aynı zamanda Refah Sınır Kapısı üzerinden hasta transferine izin verdiği ilk ülke Türkiye’dir" dedi.

Bakan Koca, ayrıca Gazze'de Şifa Hastanesi'nde bulunan bebeklerin de Türkiye'ye getirilmesi için de taleplerini ilettiklerini ve bununla ilgili görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

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