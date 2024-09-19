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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gaziler Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e "Müşir ve Gazi" ünvanı verilişinin yıl dönümü ile Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.

19.09.2024 - 21:24 | | DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gaziler Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e "Müşir ve Gazi" ünvanı verilişinin yıl dönümü ile Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum. Üzerinde yaşadığımız toprakları bizlere vatan kılan, bağımsızlığımız uğruna nice fedakârlıkta bulunan tüm kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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