Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eygi'nin annesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin annesi Rabia Birden Eygi ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
07.09.2024 - 20:59 |
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in, Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil bir protestoya yönelik saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin annesi ile telefonda görüştü.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne Rabia Birden Eygi ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.