GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eygi'nin annesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eygi'nin annesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin annesi Rabia Birden Eygi ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

07.09.2024 - 20:59 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eygi'nin annesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in, Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil bir protestoya yönelik saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin annesi ile telefonda görüştü.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne Rabia Birden Eygi ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eygi'nin annesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eygi'nin annesine taziye telefonu

Türkiye'den İsrailli Bakan Katz'ın skandal paylaşımına tepki: Herhangi bir itibarı bulunmamaktadır

Türkiye'den İsrailli Bakan Katz'ın skandal paylaşımına tepki: Herhangi bir itibarı bulunmamaktadır

Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji birçok ili sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışına karşı uyardı

Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji birçok ili sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışına karşı uyardı