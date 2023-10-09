Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere müjde: Bir defaya mahsus 5 bin TL ödenecek

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Ekonomiden güvenliğe, bölgesel gelişmelere kadar pek çok konuyu değerlendirdiğimiz kabine toplantımızı tamamladık. MGK'nın Eylül ayı toplantısında önemli kararlar aldık. Türkiye'nin güvenliği söz konusu olduğunda sınırları içinde ve dışında stratejimizi sürekli geliştirerek hayata geçiriyoruz. İzmir'de de düzenlenen TEKNOFEST'in heyecanını tüm katılımcılarla yaşadık. Bir araya geldiğimiz evlatlarımızın dinamizmi bize de güç veriyor.

Ülkemizde düzenlenecek en büyük etkinlik olacak Uluslararası Uzay Kongresi'nin 72'sine Antalya'da ev sahipliği yapacağız. TBMM'nin açılış töreninde milletvekillerimizle birlikte gazi meclisimizde hazır bulunduk. Bu vesileyle, cumhuriyetimizin kuruluşundaki ideallerden Türkiye Yüzyılı hedefine kadar pek çok başlıktaki görüşlerimizi milletimizle ve meclisimizle paylaştık. Her ne kadar bazılarının milli mücadeleyi yürüten 15 Temmuz'da hain darbe girişimine direnen meclisimize gazi demeye dile varmıyor olsa da TBMM bu şanlı unvanı ilelebet taşıyacaktır. Yüksek yargı mensuplarımızla bir araya geldik .Türkiye Yüzyılını adaletin yüz yılı yapmaya adım adım yaklaşıyoruz. Partimizin 4. olağanüstü kongresi vesileyle ağırladığımız misafirlerimizle de ülkelerimiz arasındaki ilişkileri değerlendirme fırsatı bulduk. Dün İstanbul'da Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin açılışını gerçekleştirdik. İnşa ettiğimiz kilise, ülkemizdeki din özgürlüğünün sembolüdür. Nefret suçlarının arttığı bir dönemde, Türkiye'nin sergilediği kuşatıcı tavır çok önemlidir. İstanbul'da tüm semavi dinlerin temsilcilerinin katılımıyla başarılan hoşgörü ve dayanışma iklimin Kudüs başta olmak üzere dünyanın her yerine örnek olmasını temenni ediyoruz. Bugün de kabine toplantımızdan önce üniversitelerin açılış törenini gerçekleştirdik. Yeni akademik yılımızın herkese hayırlı olmasını diliyorum. Ankara'da yaptığımız birçok toplantıda ülkemizi büyütme çabamızı kesintisiz sürdürdük.

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REKABETİ BOZUCU FAALİYET YÜRÜTEN FİRMALARA CEZA



Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerin düzenli olarak yükseltilmesi doğru istikamette gittiğimizi gösteriyoruz. Otomotiv sektörü ile ilgili getirdiğimiz yılbaşına kadar uzattığımız pazarlama, satış, ilan sınırlamamalarının etkisi giderek daha fazla hissediliyor. Otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat artışları ortadan kalkmaya başladı. Bu kapsamda stokçuluk yapan, haksız fiyat uygulamasına giden firmalar ve şahıslara idari para cezası kesildi. Rekabeti bozucu faaliyet yürüttüğü tespit edilen 139 firma 2 milyar 105 milyon lira cezaya maruz kaldı. Şimdi benzer uygulamayı gayrimenkul piyasasında devreye alıyoruz. Konut ve kira sektöründe adil, dürüst, özenli, makul şekilde hareket etmeyerek kişi ve kurumlara ağır yaptırımlar getiriyoruz. Fiyat yükselttiği tespit edilen firmalar bunun bedelini ağır cezalar ödeyecekler. Aldatıcı ve yanıltıcı reklam yapan firmalar, etiket ile kasası üzerinde fiyat farkı bulunan işletmeler üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Bu tür yollara tevessül edenlere 215 bin lira ceza yazıldı.



EMEKLİYE TEK SEFERLİK 5 BİN TL'LİK İKRAMİYE



Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz. Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, Kasım aynın ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu yeniden gözden geçireceğiz.

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"218 BİN KONUTLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR HIZLA İLERLİYOR"



Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkan kaynağı milletimizle paylaşmayı sürdüreceğiz. Şehir merkezlerimizdeki örnek olarak söylüyorum deprem yıkıntılarını büyük ölçüde temizledik. Dünyada böyle bir felaketle böylesine etkili mücadele eden başka bir ülke örneği yoktur. Geçici barınma alanlarında 600 bin vatandaşımıza hizmet veriyor, kira yardımı ve diğer desteklerle 1,3 milyon insanımızın yanında yer alıyoruz. Rezerv alanlarda yapacağımız 200 bin konut ve yerinde dönüşümle inşa edilecek 218 bin konutla ilgili çalışmalar hızla ilerliyor. Kimi aksaklıklar yaşanabilmektir. Ama devlet ve millet dayanışmasıyla her sorunu çözeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

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