Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deniz Baykal'ın ailesine taziye

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, Ankara’da yaşamını yitirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Bugün vefat eden CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ailesini telefona arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan aileye taziyelerini iletti.

Sosyal medya hesabından da açıklama yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı; Türk siyasetinin değerli isimlerinden CHP Eski Genel Başkanı, eski bakanlarımızdan Sayın Deniz Baykal’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.