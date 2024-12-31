Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze sakinlerine ziyaret! Sohbet etti, karanfil hediye etti

Erdoğan, Arnavutköy'de bulunan sosyal yaşam şehrinin sakinleriyle bir araya geldi. Darülaceze sakinleriyle sohbet eden Erdoğan, onlara karanfil hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde İstanbul Valisi Davut Gül de eşlik etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YENİ YIL MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşımızın refah kaybını telafi edecek, alım gücünü artıracak politikalara ağırlık vermek suretiyle inşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Konut, kira ve gıda başta olmak üzere fahiş fiyatlarla milletin ekmeğine göz diken fırsatçılarla mücadelemizi 2025 senesinde de kararlılıkla devam ettireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla yayınlanan video mesajında, yeni umut, beklenti ve hayallerle 2025 senesini karşıladıklarını belirterek, yeni yılın ülke, millet, gönül coğrafyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Tüm şehitleri rahmetle yad eden ve gazilere şükranlarını sunan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Millet olarak 2025 yılında birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı, inşallah daha da güçlendirecek, birbirimize daha sıkı kenetleneceğiz. Geride bıraktığımız 2024 senesi ülkemiz içinde ve bölgemizde pek çok kritik gelişmeye sahne oldu. Mahalli İdareler Seçimleri'ni tam bir demokrasi şöleni havasında, Türk demokrasisinin olgunluğunu tüm dünyaya yeniden gösterdiğimiz bir iklimde hamdolsun başarıyla gerçekleştirdik. Milletimizin iradesi sandıkta özgürce tecelli ederken kazanan demokrasimizle birlikte yine 85 milyon vatandaşımızın tamamı oldu. Tercihleri ne olursa olsun, seçim sandıklarını birer bayram yerine çeviren vatandaşlarıma bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. Seçimlere ve bölgemizde patlak veren yeni krizlere rağmen kararlılıkla uyguladığımız ekonomi programımızın meyvelerini toplamaya başladık. İstihdamda, ihracatta, üretimde, turizmde, savunma sanayisinde ve diğer alanlarda çok önemli başarılara imza attık."

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"EKONOMİDEKİ KONJONKTÜREL SIKINTILARIN ÜSTESİNDEN DE YİNE BİZ GELECEĞİZ."

Erdoğan, deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırma çabalarında ciddi mesafe katettiklerine dikkati çekerek, yeni yılda bu çalışmaların daha da hızlanacağını vurguladı.

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Enflasyondaki düşüşün özellikle yılın son aylarında artarak devam etmesinin, 2025 yılı hedeflerine ulaşacaklarını teyit ettiğini dile getiren Erdoğan, "Vatandaşımızın refah kaybını telafi edecek, alım gücünü artıracak politikalara ağırlık vermek suretiyle inşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Konut, kira ve gıda başta olmak üzere fahiş fiyatlarla milletin ekmeğine göz diken fırsatçılarla mücadelemizi 2025 senesinde de kararlılıkla devam ettireceğiz. Vatandaşlarımdan geçmişte Türkiye'ye çok ağır faturalar ödetmiş, popülist söylemlere prim vermemelerini özellikle istirham ediyorum. Son 22 yılda, bu ülkenin ve milletin tüm meselelerini nasıl biz çözdüysek ekonomideki konjonktürel sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz. Doğru yoldayız, Allah'ın izniyle hedeflerimize de ulaşacağız. Sizlerden sadece biraz daha sabır, metanet ve anlayış istiyoruz." diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024'ün son haftalarının köklü tarihi, beşeri ve komşuluk ilişkileri bulunan Suriye'de yeni bir dönemin kıvılcımı olduğunu vurgulayarak, "Yeni dönemin Suriye'de kalıcı barışa, huzura, istikrara ve ekonomik refaha kapı aralaması için gereken her türlü desteği sağlayacağız. Suriye'de istikrar ortamı kök saldıkça inanıyorum ki 13 yıldır vatan hasreti çeken Suriyeli muhacirlerin gönüllü geri dönüşü de kolaylaşacaktır. Bu süre boyunca 'ensar millet' olmanın en güzel örneklerini sergileyen tüm vatandaşlarımdan 'Allah razı olsun' diyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin de Erdoğan, "Gazze'deki katliamlara ilk günden itibaren en güçlü tepkiyi veren, vicdanlı ve adaletli duruşunu her platformda ortaya koyan ülke konumundayız. Gazze'de ve diğer Filistin topraklarında 15 aydır devam eden katliamların son bulması burada da barışın tesisi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları temelinde özgür, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin devletinin kurulması için 2025 yılında da tüm gücümüzle çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Erdoğan, her ikisi de Türkiye'nin Karadeniz'den komşu olan Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın, adil bir barışla sona erdirilmesinin öncelik olmayı sürdürdüğünü belirterek, "Temennimiz 2025 yılında kuzeyimizde de yeni bir dönemin başlamasıdır." dedi.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI KARDEŞLİĞİN YÜZYILI YAPMAKTA KARARLIYIZ"

Sınırlarının ötesinde bütün bu diplomatik hamleleri hayata geçirirken Türkiye içinde en önemli gündemlerinin iç cephenin tahkimatı olacağına işaret eden Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı"nı "kardeşliğin yüzyılı" yapmakta kararlı olduklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde 'terörsüz Türkiye' ve 'terörsüz bölge' vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmek için kararlı adımlar atacağız. Ülkemizin önünde yeni bir yol açacak bu sürecin suhuletle, karşılıklı iyi niyet ve anlayış içinde yürümesi için her türlü gayreti gösteriyoruz ama gerektiğinde devletimizin kadife eldiven içindeki demir yumruğunu devreye almaktan da çekinmeyeceğiz. Bu çerçevede 2025 yılında milletimize inşallah yeni müjdeler vermeyi ümit ve arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendilerini hizmetkarı olmaktan şeref duydukları aziz millete, umudunu Türkiye'ye bağlamış yüz milyonlarca mazluma mahcup etmemesini Allah'tan temenni eden Erdoğan, yeni takvim yılının ülke, millet ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diledi.