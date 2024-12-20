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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Zirvesi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'daki D-8 11'inci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin, "Zirvede yaptığımız istişarelerin, aldığımız kararların ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum." temennisinde bulundu.

20.12.2024 - 00:12 | | AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Zirvesi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün dost ve kardeş Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen D-8 11'inci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni başarıyla tamamlayarak ülkemize döndük. Zirvede yaptığımız istişarelerin, aldığımız kararların ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında zirveye ilişkin görüntülere de yer verdi.

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