Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Hayalleri sadece kendi siyasi çıkarlarıyla sınırlı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Mersin Millet Bahçesi'nde düzenlediği mitinge katıldı. AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti ve MHP'li milletvekilleri ile belediye başkan adayları da Erdoğan'a eşlik etti.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 yıldır Mersin'e sadece eser ve hizmet getirdiklerini söyledi. Demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla Mersinlilerin hep yanında olduklarını belirten Erdoğan, "Buna karşılık tarihiyle ayrı, coğrafyasıyla, insanıyla ayrı güzel Mersin'e hiçbir yatırım yapmayanları, siz çok iyi biliyorsunuz. Burada hangi belediye vardı? CHP belediyesi. CHP belediyesi, Mersin'e ne verdi? Öyleyse artık bu güzel Mersin'imizi bunlara teslim edemeyiz. Öyleyse Akdeniz'de nasıl destan yazdıysak, istiyoruz ki Mersin'in tamamında destan yazalım. Sadece istismar siyasetiyle bu şehrin önünü tıkayanlara, kendi mensuplarından bile tahammül edemeyenler görüyoruz. Bunların kirli ittifaklarla kendi yerel iktidarlarını sürdürmek dışında herhangi bir gündemlerine rastlayamazsınız. Kardeşlerim, bunlarda vizyon yok, program yok, proje yok, müktesebat zaten yok. Hayalleri sadece kendi siyasi karlarıyla sınırlı. Hevesleri sadece seçimde elde etmeyi umdukları makamlardan ibaret. Eskiler, 'Otu çek, köküne bak' derler. Bunlar, bu. Bunların genel merkezleri, genel başkanları, milletvekilleri ne ki Mersin'deki adayları, teşkilatları ne olsun? Birbirleriyle uğraşmaktan, birbirleriyle kavga etmekten gözleri ne ülkeyi ne şehirlerimizi ne de insanımızı görüyor. Kendi aralarında demlenmekten başka işe vakitleri kalmıyor. Mersin'e bakmak, Mersin’i anlamak, Mersin’in beklentilerine cevap verecek hazırlıkları yapmak için bırakın, iradeyi; niyet sahibi bile değiller. Dünyada rakipleriyle değil, kendi kendileriyle uğraşarak seçim kazanmaya çalışan muhalefet herhalde sadece benim ülkemde var. Siz bakmayın arada bir atıp, tuttuklarına. Aslı astarı olmayan sözler verdiklerine. Emin olun hepsi yalan, hepsi hikaye, hepsi 2 gün sonra inkar edecekleri anlık beyanlar. Geçtiğimiz seçimlerde hesapsız, kitapsız vaatlerle işbaşına gelenleri hatırlayın. Söyleyin verdikleri sözlerden hangisini hayata geçirdiler? Mersin'i bir adım ileriye taşımak şöyle dursun, gerileten bunlar değil mi? Dişe dokunur tek bir yatırım yapmadan şehrin yıllarını çalan bunlar değil mi? Kendi siyasi ihtirasları dışında şehrin hiçbir derdiyle dertlenmeden günlerini gün eden bunlar değil mi? Bakanlıklarımızın yaptıkları yatırımlar dışında Mersin'e neredeyse tek bir çivi çakmadan yeniden karşınıza çıkıp sizden destek isteyenlere hak ettikleri cevabı vermek gerekmez mi? Bulunduğu bölgenin en büyük potansiyeline sahip olduğu halde yerel yönetim ayağının aksaması sebebiyle geriye düşen Mersin'in artık hesabını sormayacak mısınız? Mersin’e arka bahçeleri muamelesi yapanlara, eser ve hizmet siyaseti tercihinizi, milli iradenin gücünü göstermeyecek misiniz? Mersin, lafa gelince mangalda kül bırakmayıp, işe gelince tuğla üstüne tuğla koymayan bu zübük siyasetçi tiplerini sırtında taşımak zorunda değil. Gelin 31 Mart'ta bu Atatürk istismarcılarının, bu DEM müptelalarının, bu kifayetsiz muhterislerin devrini kapatalım. Cumhur İttifakımızın, AK Partili ve MHP'li adaylarını destekleyerek, 'Türkiye Yüzyılı'nın belediyecilik güneşinin ışıklarını Mersin'in semalarına salalım" dedi.

Haberin Devamı

MERSİN'E YAPILAN HİZMETLERİ ANLATTI

Haberin Devamı

Mersin'e yapılan yatırımlara ilişkin konuşan Erdoğan, "Bir şehrin cazibe merkezi haline gelmesi oradaki potansiyelin yüksekliğinin işaretidir. Türkiye'nin cennet şehri Mersin'in değerlendirilmeyi bekleyen potansiyelini en iyi biz biliyoruz. Bunun için de hükümet olarak ulaşımıyla, enerjisiyle, sağlığıyla, diğer tüm alanlarıyla en çok yatırım getirdiğimiz şehirlerin başında Mersin geliyor. Geçtiğimiz 21 yılda günümüz rakamlarıyla Mersin'e 210 milyar liranın üzerinde kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 5 bin 975 adet yeni derslik inşa ettik. Şehrimize ikinci devlet üniversitesi olarak Tarsus Üniversitesi'ni kurduk. Gençlik ve sporda, 14 bin 984 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. Aralarında 25 bin kapasiteli Akdeniz Stadyumu'nun da olduğu 62 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda, Mersinli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı 17 milyar liraya yakın kaynakla destekledik. Sağlıkta, bin 440 yataklı şehir hastanemiz başta olmak üzere toplamda 3 bin 85 yataklı 17 hastane ile 49 sağlık tesisi inşa ettik. TOKİ vasıtasıyla, 4 bin 925 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 2 bin 251 konutun yapımına devam ediyoruz. Kentsel dönüşümde şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 3 bin 475 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. İktidara geldiğimizde şehirde sadece 3 atık su arıtma tesisi varken; bugün 26 adet atık su arıtma tesisi ile belediye nüfusunun yüzde 98'ine hizmet veriyoruz. Mersin'deki 7 millet bahçesi projemizden 3’ünü tamamladık. Diğerleriyle ilgili çalışmalar sürüyor. Ulaştırmada, 278 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini 573 kilometreye çıkardık. Mersin-Antalya arasındaki Akdeniz sahil yolunun önemli bir kısmını, tünelleri, viyadükleri, köprüleri, bağlantı yollarıyla tamamladık. Yapımı süren kısımları da en kısa sürede bitirip, hizmete açacağız. Yakında hizmete vereceğimiz Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolunu bu yıl içerisinde tamamlıyoruz. Tarsus Turizm Merkezi Yolu'nun büyük bir bölümünü bitirdik. Hala inşası süren çok sayıda yol projemiz var. Çeşmeli- Mersin-Tarsus ve Tarsus-Pozantı Otoyolu'ndaki üstyapı yenileme çalışmalarına bu yıl başlıyoruz. Yenice Lojistik Merkezi'ni, Mersin'imize kazandırdık. Adana-Mersin demir yolunun üçüncü ve dördüncü hat altyapı işlerini tamamladık, Çukurova Havalimanı bağlantısı için çalışmalarımız sürüyor. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattında çalışmalarımız etap etap devam ediyor. Mersin'e 2 yat limanı, Anamur'a bir iskele kazandırdık. Aydıncık Yat Limanı'nın yapımı devam ediyor. Tarım ve ormanda şehrimize 14 baraj, 2 içme suyu tesisi, 58 sulama tesisi, 2 arazi toplulaştırma projesi, 78 taşkın koruma tesisi, 12 gölet ve 14 hidroelektrik santral kazandırdık. İnşa ettiğimiz sulama projeleriyle Mersin'de 202 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Değirmençay Barajı ile Alaköprü ve Pamukluk sulaması ikinci kısmının yapımına devam ediyoruz. Mersinli çiftçilerimize 46 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdik. Sanayi ve teknolojide, 5 yeni organize sanayi bölgesi, 2 endüstri bölgesi, 2 teknopark, 11 araştırma-geliştirme merkezi ve 1 tasarım merkezi kurduk. Hükümete geldiğimizde 2002 yılında 263 bin olan aktif sigortalı sayısı bugün 553 bine çıktı. İstihdamı desteklemek için Mersin'deki işverenlere 7 milyar lirayı aşkın prim teşviki verdik. Enerjide yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek olan Akkuyu Nükleer Güç Santralimizin yapımı devam ediyor. Santralin tüm reaktörleri 2028'e kadar hizmete girecek. Mersin, Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Erdemli, Gülnar, Mezitli, Mut, Tarsus, Silifke, Toroslar ve Yenişehir'e doğal gaz arzını sağladık" diye konuştu.

Haberin Devamı

'SAVUNMA SANAYİNİ YÜZDE 80'LERE ÇIKARDIK'

Haberin Devamı

31 Mart'tan sonra yerel yönetimlerle iş birliği içinde çok daha fazla hizmet edeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Peki, nasıl yapacağız? Bu kardeşiniz cumhurbaşkanı öyle mi? Cumhurbaşkanı olarak grup yönetimimiz bizim çok çok güçlü ve yerel yönetimlerde de görevi sizler Cumhur İttifakı'na verdiğiniz zaman, ülkemizin dört bir yanını abat ederiz. Mersin'imizi abat ederiz. Kimse buna 'Dur' diyemez. Şunu unutmayın, insanlar gibi devletlerin de serencamında dönüm noktaları vardır. Türkiye, bizim iktidarlarımız devrinde Cumhuriyet tarihimizin en kritik sınamalarından geçmiştir. Bu dönüm noktalarını başarıyla geride bırakarak, sürekli daha büyük hedeflere yöneldik. Savunma sanayinde yüzde 20'lerden aldık, yüzde 80'lere çıkardık. Nereden nereye. Bunlar, bunu niye yapamadı? Yıllar yılı bu ülkede iktidar oldular, niye yapamadılar? Götürdüler; İstanbul’da, Ankara’da Mersin'de götürdüler. Götürdüler de götürdüler. İşte diyorum ki gelin 31 Mart akşamı bunlara güzel bir ders verelim. Size inanıyorum. Türkiye tökezlerse, milletimiz tökezler. Ama inşallah ülkemizi tökezletmeyeceğiz ve Türkiye dünyada çok çok farklı bir yere gelecek" dedi.

Erdoğan, konuşmasının ardından belediye başkan adaylarını tanıttı.