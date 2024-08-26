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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Tuncay Özkan'a tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan'a 250 bin TL'lik tazminat davası açtı.

26.08.2024 - 12:22 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Tuncay Özkan'a tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, "CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi sunulmuştur." ifadelerini kullandı.

 

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