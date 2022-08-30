Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Dengimiz ve muhatabımız değil’ diyerek uyardı: Yunanistan düşmanca davrandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “30 Ağustos - Büyük Zafer’in 100. Yılı Özel Programı”nda açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Geçtiğimiz hafta zaferimizin 951. yılının coşkusunu yaşamıştık. Dün de Büyük Taarruz'un zaferlerinin gururunu paylaştık. Bugün ise Büyük Taarruz'un son aşaması olan 30 Ağustos zafer Bayramı'nı kutluyoruz. Biz maalesef tarihine yeteri kadar sahip çıkamayan bir ülkeyiz. Hepsini kenara bıraktım. Anadolu'daki varlığımız kökenlerine hakkıyla nüfus edemediğimiz dönemler yaşadık. Artık tarihimizi daha iyi anlamamızın önünde mani kalmadığına inanıyorum. Bir kez daha tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum.

"YUNANİSTAN DENGİMİZ VE MUHATABIMIZ DEĞİLDİR"

Daha önce Sarıkamış'ta yapılan taarruzların istediğimiz sonuçlara ulaşmadığını biliyoruz. Büyük Taarruz makus talihimizi yenerek tarihi ve önemli bir dönüm noktasıdır. Milli mücadeleyi pis ayaklarıyla kirleten düşmanla yedi düvele karşı da yürüttük. 26 Ağustos sabahı ordumuz düşmanın çoğunu imha etmişti. Komutanlarımız cephenin içinde, Yunan ordusu emir almaya çalışıyordu. Biz vatanımızı savunma azmiyle mücadele ediyorduk. Yunanistan dengimiz ve muhatabımız değildir. Son günlerde yaşanan gelişmeler gerçeği herkesin önüne sermiştir. F-16 uçaklarımıza Rus menşeli S-300 tarafından radar kilidi atılmıştır. Düşmanca bir davranıştır. Hele bu uçak NATO görevi icra ediyorsa direkt NATO'ya yapılmış demektir. Aslında bize değil NATO ve müttefiklere meydan okumuştur.





"ABD'NİN NE TEPKİ VERECEĞİNİ MERAK EDİYORUZ"



Bu adımımız F-35 uçaklarının verilmemesinden, ambargolara maruz bırakılmaya varan fiili eylemlerle karşılanmıştı. Aynı Amerika'nın S-300 sistemlerinin harekete geçirilmesine nasıl tepki vereceğini merak ediyoruz. Biz F-35 ve S-400'leri aynı sistemde kullanmazdık. Sınır tanımayan Yunanistan'ın bu pervasızlığı yapacağından kimsenin şüphesi olmasın. Mesele Rus hava sistemleri ile ABD sistemlerini bir arada kullanmak değil Türkiye'dir. Talep ettiğimiz uçakların verilmesinin bizim için tek anlamı ülkemize karşı gösterilen dostluğun işareti olmasıdır. Bundan 11 yıl önce 2023 hedeflerimizi ilan ettiğimde kendi akıllarınca bizle dalga geçenler sahip olduğumuz üretim ve ihracat gücünde öncelik koşma gayretindedir. 2053 vizyonuyla ülkemizi dünyanın en üst seviyesine çıkarmayı planlıyoruz.

"YUNANİSTAN'IN ADALARA ÜSLER TESİS ETMESİ TÜRKİYE İÇİN ANLAM TEŞKİL ETMEZ"

Türkiye kendine yakışanı yaptı, yapıyor ve yapacaktır. Bunu herkes bilsin. Yunanistan'ın adalara üsler tesis etmesi Türkiye için hiçbir zaman anlam teşkil etmez. Burada düşünmesi gereken Yunanistan'a bunca desteği verenler. Bundan sonra kendileri ne yaparlar bilemem. Ordularımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm milli kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum.