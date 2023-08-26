Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Büyük Taarruz paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümünde paylaştığı mesajda, "Gazi Mustafa Kemal'i ve Milli Mücadele'mizin kahraman tüm neferlerini şükranla yad ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Aziz milletimizin istiklâline ve istikbaline olan sevdasını en güçlü şekilde gösteren, kurtuluş mücadelesinin zaferle taçlanacağını müjdeleyen Büyük Taarruz’un 101’inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal’i ve Millî Mücadele’mizin kahraman tüm neferlerini şükranla yâd ediyorum."
Aziz milletimizin istiklâline ve istikbaline olan sevdasını en güçlü şekilde gösteren, kurtuluş mücadelesinin zaferle taçlanacağını müjdeleyen Büyük Taarruz’un 101’inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal’i ve Millî Mücadele’mizin kahraman tüm neferlerini şükranla yâd ediyorum. 🇹🇷 pic.twitter.com/sIYyzs7sUt— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 26, 2023