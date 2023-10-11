Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi! Türkiye, Hamas'ın elindeki sivil esirler için devrede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-Filistin geriliminin ardından bölgede barışın sağlanması için yürüttüğü diplomasi trafiğini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sivil rehineler için de devreye girdi. Erdoğan'ın bölgede gerginliğin daha fazla tırmanmaması için açıklamalar yaparken, rehineler için müzakere sürecinin yürütülmesi talimatı verdiği öğrenildi.

PEŞ PEŞE GÖRÜŞMELER

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail-Filistin çatışması ve bölgede ortaya çıkan insani sorunların çözümü için yapılabilecekler ile sükunetin sağlanması adına bölgesel ve küresel düzeyde atılması gereken adımlar ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, çatışmaların bölge geneline yayılma ihtimaline karşı teyakkuzda olunması gerektiğini dile getirdi. Türkiye'nin, gerilimin sonlandırılması için arabuluculuk dahil, her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etti.

CEZAYİR

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail- Filistin arasındaki kaygıları artıran çatışmalı süreç, ayrıntılı bir biçimde ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, gerginliğin bölgedeki başka ülkelere de sıçramadan sonlandırılması ve adil bir barışa müzakereler yoluyla ulaşılması için bir yol açılmasının hedeflendiğini söyledi. Bunun için Türkiye'nin samimi ve barışçıl çabalarına, başta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararası camianın desteğinin beklendiğini de belirtti" denildi.

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SUUDİ ARABİSTAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar çerçevesinde son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin saldırılardan etkilenen masum sivillere yardım ulaştırılması için çalışma başlattığını, sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasının kabul edilemeyeceğini ve bölge ülkelerinin çatışmaların sona ermesi için yapıcı mesajlar vermesinin önemli olduğunu söyledi.

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