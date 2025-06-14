Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"İSRAİL DURDURULMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, (Binyamin) Netanyahu yönetimindeki İsrail'in, bölgenin istikrarı ve güvenliği için en büyük tehdit olduğunu, bunu İran'a yönelik saldırıyla bir kez daha gösterdiğini, tansiyonun düşürülmesi için İsrail'in durdurulması gerektiğini ifade etti.

Uluslararası camianın Filistin'deki işgal ve soykırıma göz yummasının İsrail'i bu hukuk tanımaz ve saldırgan noktaya getirdiğini vurgulayan Erdoğan, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler yoluyla uzlaşma arayışının sürdüğü bir dönemde, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının barış çabalarını baltalama amacını taşıdığını, nükleer sızıntıya neden olan saldırıların İsrail'in bölgesel ve küresel güvenliği sorumsuzca tehdit ettiğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, bölgenin yeni krize tahammülünün olmadığını, çıkabilecek yıkıcı bir savaşın tüm bölge ülkelerine yönelik düzensiz göç dalgaları oluşturabileceğini, nükleer anlaşmazlığın yalnızca müzakerelerin sürdürülmesiyle çözülebileceğini kaydetti.

MISIR CUMHURBAŞKANI SİSİ İLE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının bölgenin güvenliğine ciddi zarar verdiğini, Netanyahu hükümetinin hukuk tanımazlığının küresel boyutta istikrar ve güvenlik sorunu olduğunu ifade etti.

Bölgenin yeni bir krize kesinlikle tahammül edemeyeceğini belirten Erdoğan görüşmede, İran'ın nükleer programına ilişkin uzlaşma arayışının İsrail tarafından baltalanmaya çalışıldığını, bunu önlemek için müzakerelerin devam etmesi gerektiğini kaydetti.

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Erdoğan görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırılarla Gazze'deki soykırımı gölgelemesine asla izin verilmemesi gerektiğini de söyledi.

PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının kabul edilemeyeceğini, bu saldırıların bölge güvenliğine ciddi zarar verdiğini, İsrail’in küresel boyutta istikrar ve güvenliği tehdit ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı, İsrail tarafından düzenlenen saldırıların İran’ın nükleer programına ilişkin uzlaşma arayışını da baltaladığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Filistin’deki işgal ve soykırıma sessiz kalınmasının İsrail’i bu noktaya getirdiğini, İsrail’in Gazze’deki soykırımı bu saldırılar yoluyla gölgelemesine izin verilmemesinin önemli olduğunu belirtti.

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ÜRDÜN KRALI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail ve Netanyahu yönetiminin saldırgan, hukuk tanımaz tutumunun küresel boyutta istikrar ve güvenlik sorunu doğurduğunu ifade etti.

ERDOĞAN PEZEŞKİYAN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefon görüşmesinde İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in İran'a hukuksuz saldırılarını en kuvvetli şekilde telin ettiğini belirterek, İran halkına can kayıpları nedeniyle başsağlığı diledi.

SURİYE CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail’in yol açtığı şiddet sarmalının bölgemizi tehdit ettiğini, Suriye’nin bu çatışma ortamının dışında kalmasının önemli olduğunu ifade etti.

Erdoğan İsrail saldırganlığının oluşturduğu mevcut ortamda terör örgütleri ve radikal unsurlara karşı daha dikkatli olunması gerektiğini de belirtti.