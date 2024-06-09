Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aybüke öğretmen mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmen Aybüke Yalçın'ın ölüm yıl dönümünde bir mesaj yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Mesleğini icra etmekten; vatanına, milletine faydalı olmaktan, öğrencilerine iyi bir eğitim vermekten başka gayesi olmayan, ancak bölücü teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit edilen Aybüke Yalçın'ı, şehadetinin 7'nci yılında rahmetle yâd ediyorum. Aybüke kızımızın katilleriyle mücadelemizi hem ülkemizde hem de bölgemizde sonuna kadar sürdüreceğiz.