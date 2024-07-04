Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Astana'da peş peşe görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki ikili temasları kapsamında Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın konakladığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

KATAR EMİRİ İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için gittiği Kazakistan’ın başkenti Astana’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları, Lübnan’a yönelik İsrail tehdidi, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail saldırganlığının bölgeye yayılmasının tehlikeli olduğunu, İslam dünyası başta olmak üzere uluslararası toplumun buna izin vermemek ve İsrail’i durdurmak için bir an önce adım atması, ortak çalışma yürütmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki insani krizin çözülmesi ve bölgeye yardımların kesintisiz ulaştırılması için gayretlerin artırılmasının önemli olduğunu, bu konuda Türkiye’nin çabalarını artırarak devam ettirdiğini söyledi.

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ÇİN DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'daki ikili temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

AİLE FOTOĞRAFI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana’da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında aile fotoğrafı çekimine katıldı.