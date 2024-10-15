Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili Önderoğlu'nun ailesine taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
15.10.2024 - 22:00 | | AA-İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Ekim'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun ailesini ziyaret etti.
Çankaya ilçesindeki Malazgirt Mahallesi'nde yaşayan aileyi evlerinde ziyaret ederek taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sırasında duaların okunmasının ardından Betül Önderoğlu'nun ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye evinden ayrıldı.
HASTANE ZİYARETİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazasında yaralanan AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ayşenur Gök'ü tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ziyarette, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da yer aldı.