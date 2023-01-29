Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO açıklaması: Finlandiya ile ilgili farklı bir mesaj verebiliriz, İsveç şok olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilecik'te Bilecik'te düzenlenen "Kökümüz Mazide, Gözümüz Atide" programı kapsamında gençlerle buluştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ne diyor, 'Ayasofya açılacak.' Ve Ayasofya açıldı mı? Bize nasip oldu mu? Üstadımızın mekanı cennet olsun. Görmüş ve nasip bize oldu. Gençler, bu yoğun ilginiz... En kalbi duygularla sizleri selamlıyoruz. Rabbime sizler gibi yol arkadaşları, genç nefesler bahşettiği için teşekkür ediyorum. Sizlerle bir araya geldiğimizde, ruhen gençleşiyoruz. Bizim gençliğimiz baskıyla, kavgayla geçti. Unutmayın ben de size aşığım. Milletimizin asırlık çilelerini sırtlayan gençler olarak hayata tutunma mücadelesi verdi. Hamd olsun bu badireleri atlatarak milletimize hizmet etme şerefine eriştik.

ADAY OLAMAZ TARTIŞMASI

'Muhtar bile olamaz' diyorlardı, ama bu millet bu kardeşinizi Cumhurbaşkanı yaptı. 6'lı masa ne diyor? Aday olamaz diyor. Size rağmen milletim hem aday, hem de Cumhurbaşkanı yapacak. O zaman kilonuz ortaya çıkacak. Bakalım kaç kilosunuz. Biz geçmiş günleri yaptığımız hizmet ve eserlerle hatırlayarak tarihe havale ediyor, gelecek günleri de rabbimizin takdirine bırakıyoruz. Karşımdaki şu tablo, enerjimi heyecanımı daha da artırırken herhalde 6'lı masaya da bazı mesajlar veriyor. Bizim için önemli olan siz gençlerimizle gönüllerimizi buluşturmuş olmamızdır. Deliler gibi aşığım diyorlar ya ben de deliler gibi aşığım size. Bu tablo, kendi adamlarına yaptıkları gibi, ne diyorlar 'gel deyince gelen, git deyince giden' istedikleri gibi yönlendirebilecekleri bir güruh sananlara da ibret olsun. Gençler biz size güveniyoruz. Sizleri maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşları olarak görüyoruz. Bunun için de siz gençlerimize Türkiye Yüzyılını emanet ediyoruz. Ülkemizin geleceğini sizlerin ellerine bırakıyoruz. Seçilme yaşını 30'dan 25'e indiren kim? 30'dan 25'e biz indirdik, yetmez dedik 25'ten de 18'e kim indirdi? Biz... Bu CHP ne diyordu? 'Parlamentoyu çoluk çocuğa mı bırakacağız? Bunların zihniyeti bu. 'Fatih'in torunları olarak bu parlamentoya bu yakışır' dedik.

Türkiye, ortanca yaşı 33 olarak dünyanın en genç nüfuslu ülkeleri arasına yer almaktadır. Özellikle Batı ülkelerinin hızla yaşlanan nüfuslarıyla karşılaştırdığımızda bu gençlik aşısı bizim için hayati öneme sahiptir. Karşımızdakilerin gündemlerine bakıp, aynı hissiyata kapılıyoruz. Düşünün biz Marmaray'ı Boğaz'ın altından geçirdik, bunlar böyle bir şey yapabilir miydi? Denizin altından Avrasya Tüneli'ni yine biz yaptık mı? Bu kadar Büyükşehir Belediye Başkanları var. Ne yaptınız hadi görelim. Yapamazlar. Şimdi Türkiye uzay yarışında, kutup rekabetindeyken aynı kapıdan 6 kişi geçme kavgası verenleri gülerek izliyoruz. Bunlardan ne ülkemize ne de siz gençlerimize hayır gelmeyeceğini biliyoruz.

Dışarıdakiler bunlardan umudu kesmiş olmalı ki, her gün başka küresel medya kuruluşunu devreye sokarak 14 Mayıs için bizzat sahaya inme ihtiyacı hissetiler. Güya aleyhimizdeki yayınlarla, milletimizin iradesini yönlendirebileceklerini düşünüyorlar. Halbuki milletimiz bunlara çoktan 'yeter' dedi. Menderes'i idama götürenler "Yeter söz milletindir" sözüne sahip çıkmaya çalışıyorlar.

Unutmayın, yapmak zor yıkmak kolaydır. Yaptıkları tek bir hayırlı iş olmayanların tek bildikleri şey yıkmaktır. Bunun için tüm gençlerimize çağrıda bulunmak istiyoruz. Gençler, bağımsız Türkiye'nin ayaklarına pranga vurmak isteyenlere izin vermeyin.

Gençler, hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Sizi bunlardan mahrum etmek isteyen içeride dışarıda kim varsa bilin ki istiklalinize göz dikmiştir. Sizi yıldırmaya çalışan kim varsa Bilecik'i hatırlayın. Gelin 14 Mayıs'ta ortaya koyacağımız iradeyle, bu tarihi şahlanışı birlikte değiştirmeye var mıyız? Türkiye Yüzyılı destanı birlikte yazmaya var mıyız?

Sizleri, Anadolu Kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koyarak bu vahşi emperyalist hedefleri yine kursaklarda bırakmaya davet ediyorum. Gençlik bizimle birlikte olduğunda, bu mücadelenin zaferle neticeleneceğinden şüphe etmiyorum.

TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN EN BÜYÜK HAYAL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı için hayaliniz nedir yönünde gelen soruya şöyle cevap verdi: Ben burada şablonu söyleyeyim o da şu; Gazi Mustafa Kemal'in de ifade ettiği gibi, muasır medeniyetlerin üstüne çıkarmak. Bizim ecdadımız eğer karadan kadırgaları yürüttüyse bu durup dururken olmadı. Bu bir azmin imanın gereğiydi. Biz de ne yaptık? Boğaz'ın altından geçirdik, onunla da kalmadık. Avrasya Tüneli'ni Boğaz'ın altından geçirdik. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. CHP'nin çadırları var, seçim kampanyası. Selam vereyim dedim. Çadırın kurulu olduğu yerden Yavuz Sultan Selim Köprüsü görünüyor. Dediler ki, 'köprüyü koydunuz güzel de, adını neden Yavuz Sultan Selim Köprüsü koydunuz?' Yavuz Sultan Selim bizim için bir tarih. O bir tarih yazdı. Onların bıraktığı izler bizim için şereftir. Onların anılması sizi niye rahatsız ediyor? 'Kusura bakmayın biz bu ismi unutturmayacağız.' dedim.

FİNLANDİYA İLE İLGİLİ FARKLI BİR MESAJ VEREBİLİRİZ

(Programda İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili gelen soru ilişkin) İsveç Başbakanı Osmanlıca'yı Türkçe'yi bilmiyor. Biz kendisine anlattık, dedik ki illa NATO diyorsanız bu teröristleri bize iade edeceksiniz. Eğer bu teröristleri iade etmezseniz kusura bakmayın. Kendilerine göre dalga geçiyorlar. Biz icabında Finlandiya ile ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. İsveç şok olacak.

İSVEÇ VE DANİMARKA'DAKİ PROVOKATİF EYLEMLER

(İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif eylemler) Biz Türkiye olarak onlar gibi yapmayız, bizim aldığımı terbiye öyle değil. Onlar Kur'an-ı yakarak İslam'ı mı bitirdi. İslam'ın korucusu rabbimizdir. Bunlar cibilliyetlerinin ne kadar olduğunu gösterdiler. Aynı şeyi Danimarka da yaptı. Ama biz sağlam duracağız. Unutmayın, dünyada milyonlarca hafız var. Niye? Kur'an'ın bunlar koruyucularıdır. Bu kıyamete dek devam edecek. Bunlar cahil. Sapık. Kur'an yaktık, iş bitti sanıyorlar, hayır bitmez. Bunlar bizim imanımızı daha güçlü hale getirir.

"OSMANLI MİMARİSİ HEP KENDİMİZE ÖRNEK ALDIK"

(Bir gencin Osmanlı mimarisi hakkındaki düşüncelerini sorması üzerine) Osmanlı mimarisine ben hayranım. Şu anda birçok mimarlarımız modern mimariyle birçok eser ortaya koyuyor. Fakat Osmanlı mimarisi hep kendimize örnek aldık ve eserlerimizi de öyle yaptık. İlk eser olarak Mimar Sinan Camii... Ardından Büyük Çamlıca Camii'ni yaptık. Gelenlerin hepsinin hayran kaldığı bir camii. Ankara'da Melike Hatun Camii'ni yaptık. O da yine Osmanlı mimarisiyle yaptığımız bir camiiydi. Şu anda mesele Levent'te, ki mabetsiz bir yerdi. Oraya da Barbaros Hayrettin Camii'ni yapıyoruz. Özelliği, bulunduğu yerden Deniz Müzesi'nin oraya sahile kadırgalar indirilmiş. Son olarak Rami Kışlasını Kütüphane'ye çevirdik. O da Osmanlı mirası idi. İptidai bir durumdaydı. Gelen öğrenci sayısı 50 bini buldu.

FAVORİ TV DİZİSİ

(Favori diziniz hangisi sorusu üzerine) Şu anda Ertuğrul'dan sonra Barbaros da baya ilgi odağı haline geldi. Malum bir de Gönül Dağı var. TRT olsun diğer kanallarda bu eserler ilgi uyandırmaya başladı. Körfez'de ve Latin Amerika'da bizim tarihi diziler ilgiyle takip ediliyor ve sanıyorum devam edecek. Çünkü bizden dizilerle ilgili anlaşma yoluna gidenler var.

ÇOCUKLA YAPILAN KARNE RÖPORTAJI

(Bir muhabirin karne alan çocukla yaptığı röportaj üzerine) Bu konuyla ilgili Adalet Bakanlığı'mızın takibi var. Bu çok şahsiyetsiz bir yaklaşım. O yavrunun kişiliğiyle oynamaları kabul edilebilir bir şey değil. Yok böyle bir şey. Ama bu kameramanın kadının bu işte ne kadar cahil, yapısı itibariyle bozuk olduğunu ortaya koyuyor. İş akdi de fesih edilmiş. Olan o yavruya oldu.

"FRANSA, AFRİKA ÜLKELERİNİ SÖMÜRÜYOR"

Aslında, Fransa'nın başındaki zat inanın o devletin başında olma müktesebatına sahip değil. Şu anda Afrika ülkelerini sömürüyorlar. Mali, Fransa ile kopma durumunda. Burkina Faso süre verdi. Kendileri ile birçok görüşmemiz oldu ama açık konuşmuyor. Dürüst değil. Tabii dünyada buna benzer ülkeler çok. Yunanistan ile olan ilişkiler de Türkiye'yi görmezden gelip farklı ilişkilere giriyorlar. Kendisine benim söylediğim çok farklı ifadeler var. Parlamentoda kendi itibarını kaybetti, sadece başkanlık görevinde kaldı. Fransa devamlı itibar kaybediyor uluslararası camiada da.

SURİYE İLE 4'LÜ TOPLANTI

Mesela Rusya ile aramızda karşılıklı bir saygı var. Benim sayın Putin ile ilişkilerim dürüstlük üzerinedir. Rusya, İran ve Suriye ile toplantı yapabiliriz. İstediğimiz sonuçları alamasak da görüşüyoruz.

ABD'YE F16 VE F-35 TEPKİSİ

Sözlerinde durmadılar, vermezlerse bedeli olacak.