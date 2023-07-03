Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan sporculara tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "3. Avrupa Oyunları'nda önemli başarılara imza atan, rekor sayıda Madalya kazanarak tüm Türkiye'yi gururlandıran, oyunlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden millî sporcularımızın tamamını canıgönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

3. Avrupa Oyunları'nda önemli başarılara imza atan, rekor sayıda madalya kazanarak tüm Türkiye'yi gururlandıran, oyunlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden millî sporcularımızın tamamını canıgönülden tebrik ediyorum. 🇹🇷 pic.twitter.com/cO64SZGSrz — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 3, 2023