GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan sporculara tebrik
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan sporculara tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 3. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

03.07.2023 - 09:26 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan sporculara tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "3. Avrupa Oyunları'nda önemli başarılara imza atan, rekor sayıda Madalya kazanarak tüm Türkiye'yi gururlandıran, oyunlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden millî sporcularımızın tamamını canıgönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

    GÜNCEL HABERLER

    Çiftçilerin yağış sonrası korkusu! 'Pas hastalığı'

    Çiftçilerin yağış sonrası korkusu! 'Pas hastalığı'

    Hollandalı uyuşturucu baronunun sağ kolu 'Kara Mamba'yı İstanbul polisi yakaladı

    Hollandalı uyuşturucu baronunun sağ kolu 'Kara Mamba'yı İstanbul polisi yakaladı

    Ticaret Bakanlığı ihracat rakamlarını açıkladı

    Ticaret Bakanlığı ihracat rakamlarını açıkladı