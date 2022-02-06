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GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin paylaşımlarla ilgili savcılık harekete geçti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin paylaşımlarla ilgili savcılık harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronavirüs olduğunu açıklaması ardından sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yapanlarla ilgili savcılıklar harekete geçti.

06.02.2022 - 00:27 | | İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin paylaşımlarla ilgili savcılık harekete geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın hafif belirtiler üzerine yaptırdıkları koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasına ilişkin sosyal medya üzerinden suç teşkil eden paylaşımlara dair soruşturma başlattı. Başsavcılıkça yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastalığına ilişkin suç teşkil eden paylaşımlara dair resen soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

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