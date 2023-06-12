Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya KKTC çağrısı: Kıbrıs Türkü hiçbir zaman azınlık olmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

HEYETLERARASI GÖRÜŞTÜLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar heyetlerarası bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Seçimleri demokrasimize yakışır bir şölen havasında tamamladık. Yzde 86 oranındaki bu seçim dünyada istisna şekjlinde gerçekleşen bir demokrasi şöleniydi. Buradan da Azerbaycan'a geçeceğim. Bu da yine bizim geleneceğimizin adımıdır. Orada görüşmelerimizi yapıp yarın Ankara'ya döneceğim.

KIBRIS TÜRKÜ ASLA AZINLIK OLMADI

Gündemimizdeki tüm konuları ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Kuzey Kıbrıs'a Türkiye üzerinden kablo ile elektrik aktarılmnası en büyük adımımız olacaktır. Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'e ilişkin mevcut konuları değerlendirdik. Özellikle Kıbrıs Türklerinin talepleri açık ve nettir. Kıbrıs Türk'ü asla azınlık olmamıştır ve olmayacaktır.

MASAYA DÖNÜŞ İÇİN TEK ŞART

Bu kesimlere artık saplantılarını bir kenara bırakmalarını ve Ada'nın gerçekleriye yüzleşmeleri gerekmektedir.

Müzakere masasına geri dönülecekse bunun yolu KKTC'nin tanınmasından geçmektedir. Sayın Tatar'ın Cenevre'deki son toplantısı bundan ibarettir.Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliklikleri bizle için olmazsa olmazıdır. Kimsenin bir 50 sene daha kaybetmeye tahammülü yoktur.

Atılan vizyoner adımlarımız karşılıksız bırakıldı.

Ada'daki kardeşlerimizin huzur ve güvenliği, bizim huzur ve güvenliğimiz demektir. Tüm imkan ve kabiliyetlerimizle KKTC'nin yanındayız. KKTC'ye yönelik katkılarımızı da devam ettireceğiz. Buradaki vatandaşlarımızın da Türkiye'deki vatandaşlarımız gibi eşit sağlık hizmeti almalarını sağlayacağız.

Ulaşım alanında KKTC'de de bugüne kadar toplam 630 km anayol yaptık. Toplam 62 km uzunluğunda 5 ayrı projenin inşaası sürüyor. Lefkoşa'ya 500 yataklı devlet hastanesinin de ihalesine yakında çıkıyoruz.

Ersin Tatar'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Büyük bir zafer kazandınız. Siyasi olgunlukla dünya devletlerine demokrasi teşlik edecek şekilde seçimi kazandınız.

Büyük bir zafer kazandınız. Siyasi olgunlukla dünya devletlerine demokrasi teşlik edecek şekilde seçimi kazandınız. KKTC'ye her zaman sahip çıktınız. 13. Cumhurbaşkanı olarak aramızda olmanız güç veriyor.

Sadece bölgesel değil küresel güç olma noktasında sizlerin liderliğinde büyük Türk dünyasında hayali oluşturmuştur.

Bu saatten sonra biz eskiye dönemeyiz. Şimdi yeni siyaset çıkmıştır.

Biz karşı tarafı uyarıyoruz. Kıbrıs'ta iki ayrı halk vardır. Mutlak surette egemenlikle iş birliği olabilir. Ortak bir komite kurulmalıdır.