Emine ErdoÄŸan'dan KKTC'deki kadÄ±n kooperatifine ziyaret

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan, KÄ±brÄ±s TÃ¼rk GiriÅŸimci KadÄ±nlar KalkÄ±nma Kooperatifi EÄŸitim, Ãœretim ve SatÄ±ÅŸ Merkeziâ€™ni ziyaret etti. Ziyareti sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸan Emine ErdoÄŸan, "GiriÅŸimci ruhlu, baÅŸarÄ±lÄ± KÄ±brÄ±s TÃ¼rk kadÄ±nlarÄ±nÄ± tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±ma Ã§ok memnun oldum." dedi.

Emine ErdoÄŸan'Ä±n sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda yer alan ifadeler ÅŸu ÅŸekilde:

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ±â€™nÄ±n kÄ±ymetli eÅŸi Sibel Tatar HanÄ±mefendi ile birlikte KÄ±brÄ±s TÃ¼rk GiriÅŸimci KadÄ±nlar KalkÄ±nma Kooperatifi EÄŸitim, Ãœretim ve SatÄ±ÅŸ Merkeziâ€™ni ziyaret ettik.

GiriÅŸimci ruhlu, baÅŸarÄ±lÄ± KÄ±brÄ±s TÃ¼rk kadÄ±nlarÄ±nÄ± tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±ma Ã§ok memnun oldum. El emeklerini ekonomik kazanca dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼rken, Ã¼lkelerinin marka deÄŸerine de ÅŸÃ¼phesiz Ã¶nemli bir katkÄ± sunuyorlar. Ãœrettikleri doÄŸal ve saÄŸlÄ±klÄ± Ã¼rÃ¼nlerin her biri ÅŸifa kaynaÄŸÄ±.

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YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z deprem felaketinin ardÄ±ndan Kooperatif olarak, yaralarÄ± sarmak iÃ§in gÃ¶sterdikleri dayanÄ±ÅŸmayÄ± daima hatÄ±rlayacaÄŸÄ±z. OnlarÄ±n nazarÄ±nda zor gÃ¼nlerimizde umut tohumlarÄ±nÄ± yeÅŸerten tÃ¼m KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ±na teÅŸekkÃ¼r ediyorum.