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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

30.05.2025 - 22:04Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

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