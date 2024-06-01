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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Kuvvetleri'nin 113'üncü yaşını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın ilk havacılık teşkilatlarından biri olan, Gök Vatan’ımızı kahramanca koruyan Türk Hava Kuvvetlerimizin 113. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum" dedi.

01.06.2024 - 16:10 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Kuvvetleri'nin 113'üncü yaşını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 113. yıl dönümünü dolayısıyla mesaj paylaştı.

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Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyanın ilk havacılık teşkilatlarından biri olan, Gök Vatan’ımızı kahramanca koruyan Türk Hava Kuvvetlerimizin 113. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Hava şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, görevini başarıyla sürdüren Hava Kuvvetleri mensuplarımıza selamlarımı iletiyorum."

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