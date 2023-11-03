Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev'e Togg hediye etti

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi için başkent Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ardından Türkiye'ye dönmek üzere Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'na geçti.

Erdoğan, havalimanında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e "Oltu siyahı" rengindeki Togg hediye etti.

Erdoğan ve Tokayev daha sonra bir süre Togg'u inceleyerek sohbet etti.