Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST Adana'da: Bize silah satmayanlara ihracat yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2024 etkinlik alanında açıklamalarda bulundu. Konuşmasına Adanalıları selamlayarak başlayan Erdoğan, 10 Ağustos'ta Adana'ya gelerek muhteşem bir projenin açılışını yaptıklarını, Adana ile Mersin'in de gurur kaynağı olan Uluslararası Çukurova Havalimanı'nı tüm bölgenin hizmetine sunduklarını hatırlattı.

Şimdi de dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için Adana'da olduklarını dile getiren Erdoğan, "Her yıl milyonlarca vatandaşımızın akın ettiği, gençlerimizin heyecanla beklediği TEKNOFEST Adana'ya hepiniz hoş geldiniz." dedi.

"TEKNOFEST SADECE BİR BAŞLANGIÇ"

Erdoğan, bugün Adana'nın gençlerin coşkusuyla bir başka güzel olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gözlerinin ışıltısında aydınlık yarınlarımızın müjdesi olan siz gençlerimizle Adana ve Şakirpaşa bugün çok farklı. Bugün burada sadece milli teknoloji hamlemizin göz kamaştıran ürünleri yok. Burada aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olacak genç yüreklerimiz, parlak zihinlerimiz var. Burada yarının Hezarfen Ahmet Çelebileri, Cezerileri, Ferganileri, Ali Kuşçuları, Aziz Sancarları var. Burada aşkın diliyle, barışın diliyle, ilmin, teknolojinin, bilimin diliyle konuşan, ufku açık yüz binlerce gencimiz var. Sizlerin vasıtasıyla bilime, araştırmaya, teknolojiye, keşfetmeye özellikle meraklı ülkemizin tüm gençlerini bir kez daha sevgiyle selamlıyorum. Kalplerimizi tekrar buluşturan Rabbime hamd ediyorum.

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Biz, Çukurova Havalimanı'nı açtığımızda birileri Şakirpaşa ile ilgili yoğun bir algı çalışması yürüttüler. Akla, vicdana, siyasi ahlaka sığmayan bir sürü iddiayı gündeme taşıdılar. Peki ne oldu? İddialarının hiçbir geçerliliğinin olmadığı bugün bir kez daha ortaya çıktı. Şakirpaşa kapandı mı? Şakirpaşa açık mı? Buyurun biz de bugün Şakirpaşa'ya indik. Ve şimdi Şakirpaşa'da bir TEKNOFEST fuarını şu anda gümbür gümbür buradan dünyaya haykırıyoruz. Algı operasyonlarından etkilenip Şakirpaşa ne olacak diye endişelenen Adanalı gençlerimize sesleniyorum, siz, birilerine bakıp da asla endişe etmeyin. Şakirpaşa eskisinden daha mühim, daha hayati görevler icra edecek. Milli teknoloji hamlemizin simgesi olan TEKNOFEST sadece bir başlangıç. İnşallah burayı tarihine, misyonuna ve önemine uygun şekilde çok etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST 2024'ün Adana'ya, Türkiye'ye, millete ve özellikle gözleri parlayan gençlere hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

"ÖLÜMDEN KORKMAYAN AZİZ ŞEHİTLERİMİZ SAYESİNDE"

Gençlere özgüven aşılayan, umudu ve başarmayı öğreten bu güzide festivalin düzenlenmesinde emeği geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfını, sponsorlar ve iştirakçiler ile güvenlik görevlisinden gönüllülere herkesi tebrik eden Erdoğan, "Kendilerine tek tek teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de sizler gibi pırıl pırıl evlatlar yetiştiren, vatanına, milletine, devletine, tüm gücüyle hizmet edecek böyle parlak gençler büyüten anne-babalarımıza ediyorum." diye konuştu.

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Erdoğan, katıldıkları yarışmalarda ödül alan tüm gençleri, takımları kutlayarak, şunları ifade etti:

"İsmini yaşattığımız eski Adana Valilerinden, Adana nehirlerini ıslahıyla ve tarıma verdiği destekle bilinen Şakir Paşa'yı da rahmetle anıyorum. Yiğidin sevdiği güzel olunca, ömrü arkasından sökülür gidermiş. Öyle demişler sevgili gençler. İşte bizim gönlümüzde de buraların, Çukurova'nın çok ayrı bir yeri var. İlk fetihlerden Kuvayi Milliye'ye ve günümüze kadar devletine, milletine, hakka ve hakikate sahip çıkan Adana'nın kalbimizde farklı bir yeri var. Toroslar'ın çocukları, Çukurova'nın evlatları, Yemen'den Galiçya'ya, Sarıkamış'tan Çanakkale'ye, coğrafyamızın dört bir yanında hilal uğruna, bekamız uğruna ve sevdamız için şehit düştüler. Bugün başı dik, alnı ak, huzur içinde yaşıyorsak, gölge olarak sadece ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesini tanıyorsak, ölümden korkmayan o aziz şehitlerimiz sayesindedir. Bu vesileyle Adana'nın verdiği şehitleri, tüm şehitlerimizle birlikte rahmetle, minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Rabbim, hepsinden razı olsun."

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"KAZANIMLAR BİZE ALTIN TEPSİDE SUNULMADI"

Geleceği inşa etmenin, yarınları hayal etmekle başlayacağını belirten Erdoğan, Türkiye'nin teknoloji serüveninin geçmiş yıllarda bugünü düşünerek hayal eden, dert ve ideal sahibi şahsiyetlerin emekleriyle şekillendiğini söyledi.

Biruni, Uluğ Bey, Cabir bin Hayyan, Harezmi, Piri Reis ve daha nice büyüğün bu uğurda fikir ve yürek teri döktüğünü dile getiren Erdoğan, Vecihi Hürkuş, Nuri Killigil ve Necmettin Erbakan'ın hayallerini gerçekleştirmek pahasına bedeller ödediğini, hayalperestlikle suçlanmaktan şüpheli ölümlere kadar pek çok badireyle karşılaştığını hatırlattı.

Onların inandıkları yolda yürümekten hiçbir zaman vazgeçmediğinin altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şunu bilmenizi isterim, bugün hepimizi gururlandıran TEKNOFEST'e ulaşmak, buradaki ileri teknoloji ürünlerini yapmak asla kolay değildi. Bilhassa son 22 yılda elde ettiğimiz hiçbir kazanım, bize altın tepside sunulmadı. Zorluklarla karşılaştık, engellerle buluştuk, sabotajlara maruz bırakıldık. İçeriden ve dışarıdan ihanetlere uğradık. Haksızlıkların, çifte standartların her türünü gördük, yaşadık. Neyi başardıysak, bileğimizin gücüyle başardık. Alnımızın teriyle başardık. Yüreğimizi, gerektiğinde canımızı ortaya koyarak başardık. Dün bize parasıyla, savunma sanayi teknolojisi ürünü vermeyen ülkelere artık ihracat yapar hale geldik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle devam etti:

Canını dişine takanlardan biri de Özdemir Bayraktar'dı. İHA'larda çığır açan birisiydi. Baykar'ın hayata geçirdiği pek çok projenin fikir babasıydı. Durumdan vazife çıkaran idealist bir insandı. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.

Gençler, sizler Türkiye'nin aydınlık yarınlarısınız. Cumhurbaşkanı olarak sizlerden isteğim hedeflerinize doğru yürümekten asla vazgeçmeyin. Yapamazsınız diyen felaket tellallarına kulak asmayın.

Sevgili gençler, Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye 22 yıl öncesinin Türkiye'si asla değil. Ekonomide, savunmada, eğitimde, teknoloji altyapısında 22 yıl öncesiyle kıyas dahi edilemeyecek bir Türkiye’de yaşıyoruz, yaşıyorsunuz. Son 22 yılda sizinle hayalleriniz arasına girebilecek birçok engeli kaldırdık. Milli gelirde ilk kez 1,1 trilyon dolarını aştık. Nereden nereye...

Her geçen yıl ziyaretçi rekorları kıran TEKNOFEST, teknoloji ekosistemine ışık tutuyor. Teknofest, başkalarına muhtaç yaşamanın ülkemizin kaderi olmadığını bize net gösteriyor. TEKNOFEST bir gençlik destandır. TEKNOFEST bir teknoloji devrimdir, bereketli Anadolu topraklarında filizlenen idealist gençlerin güçlü sesidir.

"ATEŞİ TÜM BÖLGEYE YAYMAK İÇİN HER YOLA BAŞVURUYORLAR"

Bölgemizde son yılların en sancılı dönemi yaşanıyor. Katliamları içimiz kan ağlayarak takip ediyoruz. Gazze'de 50 bin kardeşimiz vahşice siyonist İsrail tarafından katledildi. Şehirler enkaz yığınına döndü. İsrail Hamas bahanesiyle önce Gazze'yi işgal etti şimdi de Hizbullah bahanesiyle Lübnan'da kan döküyor.

Bölgede ateşkese, barışa, huzura her yaklaşıldığında, İsrail hükümeti bu süreci dinamitleyecek bir provokasyona imza atıyor. Ateşi tüm bölgeye yaymak, coğrafyamızı kana ve gözyaşına boğmak için her yola başvuruyorlar. Uluslararası hukuk tamamen rafa kaldırılmış durumda.

Utanmadan, sıkılmadan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'e özellikle kalkıyor BM'ye gelemez diye meydan okuyor. Şu hale bak. Sen kim oluyorsun da BM Genel Sekreteri'ne yönelik BM'ye gelemeyeceğine dair ferman gönderiyorsun.

Kundaktaki bebekleri öldürmekten zevk alan bir cinnet haliyle karşı karşıyayız. Kimse kusura bakmasın ama dökülen her damla kana, bombaları atanlar kadar o bombaları temin edenler de aynı derecede ortaktır

Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'la sınırlı kalmayacak sinsi bir plan uygulamaya konulmuştur. Nihai hedefin neresi olduğunu görmek için kahin olmaya gerek yoktur. Tarih bilen, dinler tarihi bilen, siyaset ve diplomasi bilen herkes, meselenin Kudüs’le, Mescid-i Aksa ile, vaadedilmiş topraklar hezeyanıyla bağlantısını zaten kolayca idrak edecektir. Vadedilmiş toprakların ne olduğunu gayet iyi biliriz. 30 kilometre mesafede adeta Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar. Biz bunları gayet iyi biliriz. Mevcut İsrail yönetimi yaptığı her açıklamayla, paylaştığı her haritayla asıl niyetlerini ortaya koyuyor. Biz de sahadaki gelişmeleri bu zaviyeden anbean takip ediyoruz.

Devlet destekli siber saldırılara ve dijital terör eylemlerine karşı mukavemetimizi sürekli güçlendiriyoruz.

Elektronik harp ve milli yazılım konusu zaten gündemimizin üst sırasında yer alıyor. Teknolojiyi sadece kullanan değil; tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz.