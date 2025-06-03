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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

03.06.2025 - 23:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına yeniden seçilen AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabule ilişkin yaptığı açıklamada, "Gazi Meclisimizde yapılan oylamayla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilen İstanbul Milletvekilimiz Sayın Numan Kurtulmuş’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul ettim. Sayın Kurtulmuş’u yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik ediyor, önümüzdeki dönemde Gazi Meclisimiz çatısı altındaki çalışmalarında kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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