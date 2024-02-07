Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tartışmalarla kaybedecek vaktimiz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sevgili Şanlıurfalılar, yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Dün deprem şehitlerimizi Fatihalarla yad ettik. İnşası tamamlanan konutların kura çekimini gerçekleştirdik. Bugün de Şanlıurfa'da da inşası biten 1314 konutun anahtar teslim törenine katılacağız.

Evliyalar şehri Şanlıurfa huzurun, kardeşliğin kıymetini çok iyi bilir. Hiç endişe etmeyin, dimdik ayaktayız ayakta olacağız. Tarih boyunca medeniyet merkezlerinden biri olan Urfa bölgesinin bizim kalbimizde ayrı bir yeri var. Ülkemize kazandırdığımız eserlerden Şanlıurfa'nın hak ettiği payı alması için bizzat takipçisi olduk.

ŞANLIURFA'NIN KALBİMİZDE AYRI YERİ VAR

Kardeşliğimizi, birliğimizi sıkı tutmamız gerekiyor. Maddi manevi değerleri ile bereketli olan bu şehir içinde pek çok zorlukları barındıran yapıya sahiptir. Şehrin hep daha iyiye gitmesi için gayret gösterdik. Şanlıurfa'nın kalbimizde ayrı yeri var.

Şanlıurfa'nın ismi arkasına saklanıp kendi bireysel hesapları peşinde koşanlardan olmadık. Hepimiz beşeriz elbette eksiklerimiz, hatta hatalarımız çıkabilir. Şehrimize kazandırdıklarımızı kimse inkâr edemez. Büyükşehir ve ilçe adaylarımızı da bu hüsnüniyet ile belirledik. En az kırgınlığa yol açacak, katkı verecek isimlerle 31 Mart'ta sizlerin huzuruna çıkmaya çalıştık.

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MESELE HİZMETSE ÜZERİMİZE KİMSE YOK

Geçmişte bizimle yol yürüyüp de yolunu değiştirenlerin tercihi kendilerini ilgilendirir. Boşa harcayacak enerjimiz yok, işimize bakacağız. Herkes siyasetçi olur ama devletçi olamaz. Hep birlikte işimize bakacağız. Mesele yatırımlarla şehrimize eser kazandırmaksa bu hususlarda üzerimize kimseyi tanımıyoruz. Kimsenin bizi kendi kısır tartışmalarına çekmesine de izin vermeyiz. Bizi anlayanlarla mücadelemizi sürdüreceğiz.

Türkiye ne zaman önündeki fırsatları değerlendirip büyüme hızını artırsa kirli senaryolar devreye giriyor. 2011 seçimlerinin ardından 2023 hedeflerimiz ile büyük atılımı hayata geçirmiştik. Gezi ile başlayıp FETÖ ihanet şebekesinin harekete geçirilmesi bu oyunun bir parçasıydı. Çukur terörü bunun bir parçasıydı. DEAŞ'ın üzerimize salınması bu oyunun bir parçasıydı. Teröristan bu oynunun parçasıydı. Komşularımızla yaşadığımız gerilim bu oyunun parçasıydı. Milletimizle birlikte bu oyunları birer birer bozduk.

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LAFA GELİNCE CUMHURİYETİN KURUCU FIRKASI OLMAKTAN DEM VURURLAR

Hedeflerimize adım adım yürüdük. Milletimiz bu sınamaları alnının akı ile verirken muhalefet sınıfta kaldı. Burada birinci derecede sorumluluk CHP'ye ait. Lafa gelince cumhuriyetin kurucu fırkası olmaktan dem vururlar. İşlerine geldikçe cumhuriyetimizin banisini istismar ederler. Kirli ittifakları gizlemek için tek ayak üstünde kırk yalan söylerler. Beşinci kol operasyonlarına alet olmaktan geri durmazlar. Ortak çıkarlardan kopmuş siyasetin nerelere varacağının örneğini CHP siyasetinde gördük. Gezi olaylarına sahip çıktı bu parti. FETÖ kumpas kasetlerini meclis kürsüsüne taşıyarak darbe girişimine ortak oldu bu parti. Sınırlarımıza dayanan PKK YPG mensuplarını yurtsever diye sahiplenip cumhuriyetimizi hiçe saydı. Darbecilerin tanklarına alkış tutarak milli iradeye ihanet etti. Yapmamaları gereken ne varsa hepsini yaptı hala da yapıyor.

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CHP zihniyetinin vatandaşımızın hayalleri ile bağı kalmamıştır. Bu partiye oy verenler en büyük mağdurdur. CHP siyasi mihengini kaybetmiştir. Sürekli yörüngeden yörüngeye savrulan bir partiye dönüşmüştür.

CHP GENEL BAŞKANI KÜRSÜDEN ÖRGÜTÜN ELEBAŞINA SELAM GÖNDERDİ

Dünkü saldırı ile bir kez daha gördük. Bu saldırıyı yapan teröristlerin en büyük hamisi CHP yöneticileridir. Özgür efendi genel başkan seçildiği kongre kürsüsünden bu örgütün cezaevindeki elebaşına bizzat selam gönderdi. CHP'li bazılarının teröristler için soru önergeleri bile var. Bu parti terör örgütünün siyasi uzantısı ile yoldaşlık yapıyor. Terör örgütleri CHP'yi emellerine ulaşmak için koş başı olarak kullanmakta. Rotasını kaybeden CHP Türkiye'ye dair hesapları olan odakların oyuncağı haline geldi. Asıl suç CHP yönetimidir. Eski başkanları bu şekilde bir netice elde edeceğini sandı ama sandıkta 13 defa kırmızı kart gördü.

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CHP KENDİ BÜNYESİNDE İÇ SAVAŞ YAŞIYOR

Mevcut başkanları da aynı yanlışta ilerliyor. Şu anda CHP kendi bünyesinde adeta bir iç savaş yaşıyor. Eskisinin bir taraftan yenisinin bir taraftan birbirine kılıç salladığı bu savaşın ne zaman biteceğini kimse bilmiyor. Türkiye Yüzyılı'nın en büyük kazanımı bu kısır muhalefet zihniyetinden kurtulmamız olacak.

31 Mart seçimlerinde Şanlıurfa başta olmak üzere şehirlerimizin tamamında alacağımız netice ile milletimize layık olduğu ezer ve hizmetleri sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'daki törende "Şimdi ilçe başkan adaylarımızın tanıtımına geçiyoruz" diyerek isimleri duyurdu. İşte AK Parti'nin Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları:

AKÇAKALE: ABDULHAKİM AYHAN

BİRECİK: MAHMUT MİRKELAM

BOZOVA: SUPHİ AKSOY

CEYLANPINAR: SEYİTHAN ATİLLA

EYYÜBİYE: MEHMET KUŞ

HALFETİ: ŞEREF ALBAYRAK

HALİLİYE: MEHMET CANPOLAT

HARRAN: MAHMUT ÖZYAVUZ

HİLVAN: ASLAN ALİ BAYIK

KARAKÖPRÜ: METİN BAYDİLLİ

SİVEREK: ALİ MURAT BUCAK

SURUÇ: MUSTAFA YÜKSEL

VİRANŞEHİR: SALİH EKİNCİ

"OYUNLARA GELMEYELİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı öncesi vatandaşlara hitap etti. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şanlıurfa'nın şanlı insanları, sizleri bu anlamlı buluşmada en kalbi duygularımla selamlıyorum. 31 Mart şimdiden Şanlıurfa için hayırlı oldun.

İnanıyorum ki, Şanlıurfa şanlı bir geçiş yapacak. Bütün oyunları bozmaya var mıyız? Bütün hesapları alt üst etmeye var mıyız?

Alt yapısı ile üst yapısı ile Şanlıurfa'ya üniversitesi ile, bütün bu hizmetleri hiç ara vermeden devam ettirdik mi? Artık Şanlıurfa havalimanı yokken şimdi havalimanı var mı, üniversitesi var mı? Kim yaptı? Yerel yönetimlerde de merkezi yönetim ile yerel yönetim el ele vererek bu yolda yürüyeceğiz. İlçe belediyelerimiz ile el ele verip yol yolda emin adımlarla yürüyeceğiz.

Sakın ha oyunlara gelmeyelim. Biz oyunları bozarak geldik. 21 senedir hep burada bu hizmetleri verdik, veriyoruz ve bundan sonra da vermeye devam edeceğiz.

Kardeşlerim ne zaman Şanlıurfa'ya gelsek bu coşkuyu hep gördük. Siz oyun bozdunuz oyun! 31 Mart'ta da bu oyunları bozmaya devam ediyor muyuz?

Bugün adaylarımızı açıklıyoruz ama miting yapmaya da geleceğim. Biraz sonra kapalı spor salonunda aday tanıtımını yapacağız. Ardından Harran'a geçeceğiz Harran Üniversitesi'nde de konut dağıtım toplantısını yapacağız. Biz söz verdik mi yaparız. Biz dün Kahramanmaraş'taydık, orada konut dağıtım toplantısını yaptık. Afet konutlarıyla ilgili bu adımları atmaya devam edeceğiz. Ben size güveniyorum, size inanıyorum. Siz de bu kardeşinize inanın, güvenin.