Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Araç sahiplerini sevindiren haber geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Son dönemde araç sahiplerinin plaka standartları, görüntü ve ses sistemlerine yönelik denetimlerde yaşadığı sıkıntılar, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin gündemine taşındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik güvenliğini korurken vatandaşın günlük hayatını zorlaştıran uygulamaların önüne geçilmesi için gerekli talimatın İçişleri Bakanlığı'na verildiğini duyurdu.

Milletin ve tüm İslam aleminin geçmiş Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, her sene olduğu gibi bu yıl da Ramazan-ı Şerif'i anlamına ve ruhuna uygun bir şekilde idrak etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Ramazan boyunca iyilik, paylaşma ve yardımlaşma duygularını en üst seviyede yaşamaya ihtimam gösterdiklerini anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Ramazan sevincimize gölge düşürmeye çalışanlara rağmen 86 milyon olarak hamdolsun birbirimizin derdine derman olmanın, birbirimize dost, kardeş, komşu ve arkadaş olmanın sıcaklığını kalplerimizde hissettik. Gençlerimizden eğitimcilerimize, emniyet güçlerimizden cemaat vakıflarının temsilcilerine, emekçilerimizden şehit yakınlarımıza kadar çok geniş bir yelpazeden vatandaşımızla aynı sofra etrafında buluştuk."

"Külliyede Ramazan programı Ankara'da çok önemli bir ihtiyacı giderdi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikincisini bu yıl tertip ettikleri "Külliyede Ramazan" programının halkın çok büyük ilgisine mazhar olduğunu ifade ederek, "Çoğu çocuk ve genç olmak üzere 592 bin vatandaşımız bu vesileyle Külliyemizi ziyaret etti. Özellikle çocuklarımız kendileri için hazırlanan 12 bin metrekarelik alanda ramazan sevincini doyasıya yaşadılar, eğlendiler, öğrendiler. Konferanslar, konserler, söyleşiler, imza günleri dahil 8 binin üzerinde etkinliğin düzenlendiği 'Külliyede Ramazan' programının Ankara'da çok önemli bir ihtiyacı giderdiğini memnuniyetle müşahede ettik." diye konuştu.

Milletle ve milletin değerleriyle kavgalı çevrelerin hedef aldığı "Maarifin Kalbinde Ramazan" programının da benzer şekilde okullarda ramazanın çok farklı bir atmosferde teneffüs edilmesine katkı sağladığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Okul bahçelerini neşeyle dolduran çocuklarımızın ramazan coşkusunu görmekten büyük mutluluk duyduk. Ramazanda bir kere daha tanık olduk ki kim ne derse desin, milletçe etle tırnak gibiyiz. 86 milyon biriz, beraberiz; ezelden ebede kadar kardeşiz. İnşallah bu topraklarda yaşadığımız müddetçe sıkılmış bir yumruk misali tek yürek, tek bilek olmaya devam edeceğiz. Buradan Ramazan-ı Şerif'i ve Ramazan Bayramı'nı kardeşlik, muhabbet ve dayanışma seferberliğine dönüştüren tüm vatandaşlarıma, düzenledikleri etkinliklerle öğrencilerimize milli ve manevi değerlerimizi aşılayan tüm öğretmenlerimize, ülkemizdeki ihtiyaç sahipleriyle birlikte dünyadaki mazlum ve mağdurlara da el uzatan vakıf, dernek ve hayırseverlerimize, bayram süresince vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlayan emniyet güçlerimize teşekkür ediyorum. Rabb'imden niyazım, bizleri bölgemizde silah seslerinin duyulmadığı, bomba ve füze gürültülerinin yerini çocukların sevinç çığlıklarının aldığı, bayramların bayram gibi yaşandığı o muştulu günlere kavuşturmasıdır."

"Nevruz'u bahane ederek sinir uçlarıyla oynayan alçaklarla ilgili gerekeni yapıyoruz"

Bayramın üçüncü günü Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri icra eden helikopterin kaza kırıma uğramasının herkesin yüreğini dağladığına işaret eden Erdoğan, "Helikopterin kaza kırıma uğraması sebebiyle 4'ü Katarlı olmak üzere 7 personel şehit oldu. Kazada şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin, ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can ile Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyorum. Katarlı kardeşlerimizin acısını paylaşıyor, şehitlerimizin kederli ailelerine, yakınlarına, arkadaşlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını inşallah cennet eylesin." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, baharın müjdecisi, tabiatın yeniden dirilişinin sembolü olan Nevruz Günü'nün bu yıl Ramazan Bayramı'nın ikinci günü denk geldiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Nevruz, Anadolu'dan Kafkaslar'a, Orta Asya'dan Orta Doğu'ya pek çok yerde kardeş halklar tarafından asırlardır bayram havasında kutlanıyor. Daha önceki yıllarda Nevruz'un ruhuna hiç yakışmayan tatsız hadiseler yaşanmakla birlikte, Terörsüz Türkiye sürecimizin de etkisiyle son iki yıldır bu olayların ciddi şekilde azaldığını görüyoruz. Diyarbakır ve İstanbul'da olduğu gibi Nevruz'u bahane ederek milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklarla ilgili de gerekeni yapıyoruz. Nevruz'un temsil ettiği değerlere gölge düşüren hiçbir provokasyona izin vermeyiz. Bugünlerde stratejik önemi daha iyi anlaşılan Terörsüz Türkiye sürecimizi baltalamayı amaçlayan bu tarz tahrikler bizden gereken cevabı alacaktır. Türkiye'yi girdiği bu hayırlı yoldan döndürmeye ne provokatörlerin ne de onların özellikle ipini ellerinde tutan ağababalarının gücü yetmeyecektir. Önümüze çıkan çeşitli engellere rağmen 17 aydır büyük bir sağduyu ile yürüttüğümüz süreci inşallah menziline ulaştıracağız. Yolumuz yokuş olabilir ama ülkemizin önü açıktır, ufku açıktır, Allah'ın izniyle yarınları aydınlıktır."

"Bölgemizde sevginin, barışın, kardeşliğin evrensel dilini yüceltmeye devam edeceğiz"

"Terörsüz Türkiye sürecimiz nasıl yarım asırlık kanlı bir oyunu bozuyorsa, Terörsüz Bölge idealimiz de Türkler, Kürtler, Araplar ve Farslar arasına nifak duvarları örmek isteyenlerin planlarına set çekmektedir." diyen Erdoğan, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Bunu önce Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerde gördük; son olarak bunu İran'a yönelik kotarılmak istenen kirli planda gördük. Sadece bu iki bölgesel gelişmeye bakmak bile bizim 1,5 sene önce ortaya koyduğumuz vizyonun isabetini ve stratejik değerini anlamak için kafidir. Birlik ve beraberliğimiz güçlendikçe, kardeşliğimiz pekiştikçe, silah ve şiddetin devri kapandıkça, bunu özellikle söylüyorum, kazananı hep söylediğimiz gibi ülkemiz olacak, milletimiz olacak, bölgemizdeki kardeş halklar olacaktır. Bundan hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın. Bakınız biz bu coğrafyada bin yıldır beraber yaşıyoruz. Bölgenin kadim sakinleri olarak hüznümüz de sevincimiz de hep bir oldu. Bugün de kalbimiz birlikte atıyor, gözyaşlarımız birlikte akıyor. Şiddetin, kinin, nefretin diline teslim olmayacak; bölgemizde sevginin, barışın, kardeşliğin evrensel dilini yüceltmeye inşallah devam edeceğiz."

Erdoğan, "Maalesef savaşların gölgesinde geçirdiğimiz Nevruz'un başta milletimiz olmak üzere, bölge halklarına barış, huzur, bereket getirmesini diliyorum. Milletimizin Nevruz Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyor, bu anlamlı günün aramızdaki muhabbet bağlarını güçlendirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kabine olarak ramazan boyunca ve bayram süresince çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirten Erdoğan, gerek halkla buluşma ve kucaklaşma, gerekse dış politik temaslar bağlamında oldukça yoğun geçen iki haftayı daha geride bıraktıklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i 12 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladıklarını ve kendisine Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nü takdim ettiklerini anlatan Erdoğan, Gazze'deki soykırım başta olmak üzere insani krizlere karşı en başından beri ilkeli ve tutarlı bir tavır ortaya koyan Guterres'e teşekkür etti.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin birinci etabının temelinin 13 Mart'ta atıldığını ve yapımı tamamlanan 16 hizmet binasının resmi açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erdoğan, aynı akşam Milli İrade Platformu tarafından tertip edilen iftar programına iştirak ettiklerini söyledi.

Tıp Bayramı'nın kutlandığı 14 Mart'ta ise sağlık çalışanlarıyla aynı iftar sofrasını paylaştıklarını belirten Erdoğan, "Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak ettiğimiz 16 Mart'ta Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması büyük finaline katılarak hocalarımızla, hafızlarımızla aynı manevi havayı soluduk. Tilavetleriyle gönlümüze ferahlık veren Kur'an bülbülü kardeşlerimi bir kez daha tebrik ediyor, bu güzel programı tam 10 yıldır başarıyla ekranlara taşıyan TRT ailemize ve Diyanet İşleri Başkanlığımıza şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Mart'ta Ankara'da Hacı İbrahim Demir Camisini ibadete açtıklarını kaydederek, "Yıllarca yer altı mescitlerine mahkum ve mecbur edilen başkentimize hem Selçuklu hem de Osmanlı mimarisinden izler taşıyan yeni bir camiyi daha böylelikle kazandırmış olduk. Bayağı güzel oldu maşallah." dedi.

Aynı gün gazeteci ve yazarları milletin evinde misafir ettiklerini hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Tarihimizin en şanlı zaferlerinden biri olan 18 Mart Çanakkale Destanı'nın 111'inci yıl dönümünde hem eğitim ailemizle buluştuk hem de Külliyemizde sahnelenen 'Şüheda 1915' tiyatro oyununu izledik. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Rize'de vatandaşlarımızla bir araya geldik. Devamında Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanemizin resmi açılış törenini icra ettik. Hem Güneysu ilçemize hem de Rize'mize sağlık alanında çok önemli bir değer katan hastanemizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

"Meselelerin özü ve özeti bu sorulara verilecek cevaplarda mahfuzdur"

Küresel sistemin, 2008 krizinden bu yana sancılı ve sarsıntılı olduğu kadar köklü bir değişim ve dönüşüm geçirdiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Söz konusu değişim, dört ana eksende aktörler arasındaki rekabeti ciddi manada kızıştırmaktadır. Uluslararası sistem temelde şu soruların cevabını aramaktadır: Teknolojiye kim yön verecek? Veriyi ve yapay zekayı kim yönetecek? Üretim, tedarik ve tüketim zincirlerini kim domine edecek? Enerji kaynaklarını ve ticaret yollarını kim kontrol edecek? Çok kutupluluğa doğru evrilen dünya düzeninde yeni kutup başları kimler ve hangi ülkeler olacak? Evet, can yakıcı sonuçlarıyla bir süredir yüzleştiğimiz meselelerin özü ve özeti bu sorulara verilecek cevaplarda mahfuzdur.

Tıpkı bir asır önce olduğu gibi yeni dünya düzeninin mücadele sahası olarak bir kere daha bölgemiz belirlenmiştir. Klasik ittifaklar çözülürken, benzer tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya olan ülkeler arasında yeni ittifaklar kurulmaktadır. Yine bu süreçte bölgesel iş birliğinin daha önce hiç olmadığı kadar öne çıktığını görmekteyiz. Dünyanın bu yeni çatışma ve savaş konjonktürüne Türkiye olarak, iktidar olarak hamdolsun çok iyi hazırlandık. Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendirecek adımlar attık. Hem kaynak çeşitlendirmesine hem de kendi yeraltı kaynaklarımızı devreye alacak projeleri hayata geçirdik."

"İnşa ettiğimiz demir yolları, köprüler, tüneller sayesinde"

"Ulaştırma alanında zaten ülkemizin kısa sürede yazdığı destan ortadadır." diyen Erdoğan, "Şayet Londra'dan Çin'e kadar kesintisiz demir yoluyla gidilebiliyorsa bu ülkemizde inşa ettiğimiz demir yolları, köprüler, tüneller sayesindedir." dedi.

Ana muhalefetin "Kuşların göç yolunu engelliyor" diyerek karşı çıktığı İstanbul Havalimanı'nın bayram boyunca 5 bin 871 uçuşla toplam 874 bin yolcuya hizmet verdiğine dikkati çeken Erdoğan, havalimanlarının tamamında 16 bin 851 uçak trafiğiyle 2 milyon 531 bin yolcuya hizmet sunulduğunu, demir yollarını da 2 milyon 490 bin kişinin kullandığını bildirdi.

"Bankacılık sistemimiz başta olmak üzere finansal yapımızı beklenmedik şoklara karşı dayanıklı hale getirdik." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Toplam 47 ülke ile yüksek düzeyli iş birliği konseyleri tesis ettik. Afrika ve Latin Amerika gibi ilişkilerimizin kısıtlı olduğu coğrafyalarla ticari ve beşeri münasebetlerimizi ilerlettik. Sanayi ve üretimde 182 yeni organize sanayi bölgesi, 85 yeni teknopark kurarak altyapımızı tahkim ettik. Savunma sanayisinde katettiğimiz mesafe ise akademik çalışmalara konu olan büyük bir başarı hikayesidir. Karşılaştığımız onca engele, gizli, açık ambargoya rağmen hamdolsun pek çok alanda kendi kendine yeten bir ülke konumuna geldik. İnsansız hava araçlarından füze ve roketlere, elektronik harp sistemlerinden hava savunma yeteneklerine, savaş gemilerinden top, tank, helikopter, zırhlı araç ve obüslere kadar çok geniş bir skalada yerli, milli imkanlarla büyük işler başardık. Bir başka devrimi ülkemizin güvenlik paradigmasında gerçekleştirdik. Türkiye'nin güvenlik çemberini hudutlarımızın ötesine kadar genişlettik. Aziz milletim, ilim ve hikmet pınarı koca Yunus'un o güzel ifadesiyle eğer söyleyecek olursak; 'Dirildik, pınar olduk / İrkildik, ırmak olduk / Artık denize dolduk / Taştık, elhamdülillah.' Biz de tam olarak bunu yaptık."

Yollarına konulan takozları tek tek kaldırarak, önlerine örülen duvarları bir bir yıkarak bugünlere geldiklerini belirten Erdoğan, darbe girişiminden sokak olaylarına, terör saldırılarından salgına, depremden bölgesel çatışmalara kadar tek başına bir ülkeyi yere serecek badireleri, olabilecek en az hasarla atlattıklarını ifade etti.

Erdoğan, "Bugün kendi önceliklerimiz doğrultusunda kendi kararlarımızı veriyor ve bunları uygulayabiliyorsak, gerisinde işte bu vizyoner hamleler bulunuyor." diye konuştu.

Türkiye'nin, büyüklüğünün bilincinde bir ülke olarak, bölgesinde ve dünyada duruşuyla, tutumuyla, söylem ve icraatlarıyla temayüz ettiğini dile getiren Erdoğan, "Türkiye, doğruya doğru, yanlışa yanlış diyebilme cesareti gösteren nadir ülkelerden biridir. 28 Şubat'ta komşumuz İran'a yönelik İsrail'in baskısıyla başlayan saldırılar sonrasında ülkemizin bu vasfı daha çok konuşulmaya başlandı. Türkiye, bölgemizi kan ve barut kokusuna boğan bu süreci ilk günden itibaren doğru okuyan, doğru analiz eden devlet aklının temsilcisi olarak adından övgüyle söz ettiren ülkelerin en başında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

"Birilerinin bizi çekmek istediği tuzaklara düşmüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihlerinin hiçbir döneminde oyuna gelmediklerine dikkati çekerek, "Bugün de birilerinin bizi çekmek istediği tuzaklara düşmüyoruz. Tedbirli, temkinli ve soğukkanlı bir şekilde, sükuneti elden bırakmadan, kardeşlik ve komşuluk hukukuna riayet ederek bu süreci yönetiyoruz." dedi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tekrar ediyorum, ülkemizi bu ateş çemberinin dışında tutmakta kararlıyız. Savaşın bölge ülkeleri arasında bir yıpratma savaşına dönüşmesini asla istemiyoruz. Şurası bir gerçek ki savaş sadece şehirlerde ve üretim tesislerinde değil, zihinlerde ve gönüllerde açtığı tahribatla derin izler bırakmaktadır. Özellikle Körfez'deki ülkelere yönelik misillemelerin böyle bir riski vardır. Bunlar karşılıklı öfkeyi büyütecek, nefreti körükleyecek, kardeşler arasına yeni nifak tohumlarının ekilmesine zemin hazırlayacaktır. Buna fırsat verilmemelidir."

Savaş uzadıkça başka komplikasyonların da ortaya çıktığına işaret eden Erdoğan, "Bilhassa dünya enerji ticaretinin yüzde 20'sinin geçtiği stratejik Hürmüz Boğazı'nın kapanması, küresel ekonomiyi ciddi bir türbülansa sokmuştur. 28 Şubat'tan bu yana Brent petrolün varil fiyatı yüzde 40 artmıştır." diye konuştu.

Bunun üzerine bazı ülkelerin, yakıt tüketimini düşürmek amacıyla depolara litre kısıtlaması getirmekten okulların tatil edilmesine kadar bir dizi tedbiri devreye aldığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Günden güne kabaran ekonomik fatura karşısında savaşın bir an önce sona erdirilmesine yönelik çağrılar hız kazanmıştır. Son 25 gün bize şunu göstermiştir, savaş, İsrail'in savaşı olmakla birlikte bedelini tüm dünya ödüyor. Savaş, Netanyahu'nun ikbal savaşı ama ceremesini 8 milyar çekiyor. Netanyahu'nun başında olduğu katliam şebekesi, bölge barışı adına, insanlık adına artık derhal durdurulmalı, her ülke bu konuda cesur ve ön alıcı bir tutum sergilemelidir. Daha fazla yıkım olmadan, daha fazla kan dökülmeden, araya daha fazla husumet girmeden, tüm bunların yanı sıra küresel ekonomide telafisi yıllar alacak tahribat oluşmadan bu anlamsız ve hukuksuz savaş bitmeli, diyalog kapısı açılmalı, sonuç alıcı müzakere sürecine süratle başlanmalıdır. İsrail'in uzlaşmaz, maksimalist, radikal tavrının diplomatik çözüm yollarını kundaklamasına müsaade edilmemelidir. Dünya barışı ve istikrarına önem veren hiçbir ülke, bundan böyle İsrail'in haksız yere bölgemizde yaktığı ateşe odun taşımamalıdır. Türkiye tüm gücüyle, tüm imkanlarıyla, uhdesinde bulunan tüm araçlarla barışın, adaletin, istikrarın tesisi için çalışmaya devam edecektir."

"İçişleri Bakanlığımızı talimatlandırdık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinenin 60'ıncı toplantısında, trafik güvenliğinden enerjiye, bölgesel gelişmelerden dış politikaya pek çok konuyu enine boyuna değerlendirdiklerini belirterek, "Son günlerde araç sahiplerinin serzenişlerine sebep olan plaka, görüntü ve ses sistemleriyle ilgili uygulama sürecinin vatandaşlarımızda yeni mağduriyetlere yol açmadan çok dikkatli yönetilmesi noktasında İçişleri Bakanlığımızı talimatlandırdık." dedi.

İran'daki savaşın piyasalarda sebep olduğu dalgalanmaları yakından takip ettiklerini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Petrol fiyatlarını aniden yükselten bu küresel şokun hiç kuşkusuz Türkiye ekonomisine de yansımaları olmaktadır. Tüm dünyayı olumsuz etkileyen bu süreçten vatandaşlarımızı korumak için Eşel Mobil gibi farklı tedbirleri devreye alıyoruz. Şu gerçeği bugün bir kez daha tüm samimiyetimle ifade etmek isterim, bu tür beklenmedik şoklar karşısında Türkiye ekonomisinin direnç eşiği şu an tarihinin en yüksek seviyesindedir. Bundan hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Milletim şu hususu da lütfen aklından çıkarmasın, Türkiye'nin bugünkü seviyelerine gelmesinin temelinde siyasette istikrar ve güven ortamının kökleşmesi vardır. Siyasette güveni ve istikrarı koruduğumuz sürece Allah'ın izniyle her türlü engeli aşar, her türlü sıkıntının üstesinden kolayca geliriz. Ancak burada bir zafiyet oluşursa bu sefer hep beraber zorluk çekeriz. Biz asırlara sari tarihinde feleğin çemberinden geçmiş, akrebin kıskacında yoğrulmuş bir milletiz."

Erdoğan, Alev Alatlı'nın, "Türkiye'yi ille de bir şeye benzetecekseniz, her budağından sürgün atan salkım saçak bir asmaya benzeteceksiniz. Bir sürgünü çiçeğe dururken diğerinin kurumakta, ötekinin ise üzüm vermekte olduğunu göreceksiniz." tespitinin ne kadar önemli olduğunu anladıkları günlerden geçtiklerini söyledi.

Devlet ve millet olarak bu dönemden de güçlenerek çıkacaklarından en küçük bir şüphe duymadığını vurgulayan Erdoğan, "Rabb'im Türkiye'nin yolunu, bahtını, ufkunu açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle Kabinemizde aldığımız kararların her bir vatandaşımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla." diye konuştu.