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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Bakanlar İstanbul'a geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a gidiyor.

25.01.2022 - 01:14 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Bakanlar İstanbul'a geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, yoğun kar yağışının yaşandığı İstanbul'a gidiyor. Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Sezer, son durumu yerinde görmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a hareket etti.

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Kar kazası mağdurlarından biri de ünlü oyuncu Tamer Karadağlı oldu!Park halindeki bir araca çarpan oyuncu, aracın sahibini bulamayınca çareyi bir not yazıp telefon numarasını bırakmakta buldu. Karşı taraf mağdur olmasın diye sosyal medyadan da duyurdu. Sonunda arabasına çarptığı kişiye ulaştı. İkilinin bir araya geldiği anlarda sadece Kanal D Haber oradaydı.

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