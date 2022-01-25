Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Bakanlar İstanbul'a geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, yoğun kar yağışının yaşandığı İstanbul'a gidiyor. Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Sezer, son durumu yerinde görmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a hareket etti.