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GündemCumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselen 3 kulübün heyetlerini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselen 3 kulübün heyetlerini kabul etti

18.06.2025 - 19:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANKARA, (DHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselen 3 kulübün heyetlerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e yükselen üç kulübün yönetim kurulu üyelerini, teknik heyetini ve futbolcularını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve 2024-2025 sezonu itibarıyla Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği ve Kocaelispor’un başkanları, teknik heyeti ile oyuncularıyla bir araya geldi. (DHA)

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