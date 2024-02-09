Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tanıştıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Antalyalılara saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Akdeniz'in incisi, ülkemizin turizm başkenti, tarımın, sanayinin, diplomasinin lokomotifi Antalya'da sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ahde vefanız, aşkınız için her birinize teşekkür ediyorum. Rabbim aramızdaki bu dayanışmayı daim eylesin diyorum. Antalya'yı özlemişiz.

Bundan 30 yıl önce mahalli idarelerde ilk kez göreve geldiğimizde önümüze çıkan engellere, zorluklara ve maruz kaldığımız haksızlıklara rağmen şehirlerimize hizmet için aşkla çalıştık. Millete hizmet yolunda bahane aramadık. Bahanelere sarılmadık. Kolayı seçenlerden asla olmadık. Belediyemizin kaynaklarını en doğru, en etkin ve hakkaniyetli şekilde kullanarak hemşerilerimizin sorunlarına çözüm ürettik.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bizim hizmet ve eser siyasetimizle tanışan şehirlerimiz çeyrek asır boyunca adeta altın devirlerini yaşadı. Ulaşımdan çevreye, sosyal belediyecilikten alt yapı ve üst yapıya kadar her alanda şehirlerimiz resmen seviye atladı. Daha önce mahalli idarelerde hiç görülmemiş hizmetleri vatandaşlarımızın istifadesine sunduk.

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AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak çeşitlenen beklenti sepetini karşılamanın çabasındayız.

Amacımız, özellikle muhalefetin idaresi altında durumu giderek kötüleşen şehirlerimizi içine düştükleri girdaptan süratle çıkarıp hak ettikleri yüksek standartta hizmetlere kavuşturmaktır. İstanbul harap oldu. Ankara harap oldu. İzmir zaten berbat. Antalya aynen harap oldu. Şimdi CHP zihniyetinin elinde her gün irtifa kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilik anlayışıyla tekrar buluşturmakta kararlıyız. Antalya'mızın bir 5 sene daha kaybetmeye tahammülünün kalmadığını biliyoruz. Hakan Tütüncü kardeşimiz şehrimize hizmete hazırdır.

31 Mart'ta Antalya'nın altın çağının başlayacağına inanıyorum. Şehirlerimizi iklim değişikliğine uyumlu hale getirecek yatırımlara öncelik vereceğiz. Gençler, çocuklar, yaşlılar, engelliler ve kadınlar olmak üzere tüm toplumsal kesimlere sosyal belediyecilik hizmeti sunacağız.

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31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? Kararlı mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Kendimiz ve evlatlarımız için müreffeh bir geleceğin kapılarını beraberce açmaya var mıyız?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. İşte AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları:

AKSEKİ - İBRAHİM ÖZKAN

AKSU - DURMUŞ KAAN ŞAHİN

ALANYA - ADEM MURAT YÜCEL

DEMRE - İBRAHİM OĞUZ

DÖŞEMEALTI - BEKİR KIVRIM

ELMALI - DURMUŞ ALİ GÖKÇE

FİNİKE - CENK ŞİMŞEK