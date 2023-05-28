Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti.

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sandıkların kapanmasının ardından açıklama geldi.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

Sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakârca görev yapan her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum.

Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum.

Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti!