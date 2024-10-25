Cumhurbaşkanı Erdoğan, SAHA EXPO fuarında stantları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında düzenlenen SAHA EXPO'daki konuşmasının ardından stantları gezdi.

Sergilenen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'yı inceleyen Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında DeltaV Uzay Teknolojileri AŞ, ASELSAN ile Baykar'ın da bulunduğu firmaların fuarda katılımcılara sunduğu teknolojik ürünleri inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olan vatandaşlar için hazırlanan alanı da ziyaret eden Erdoğan, ardından beraberindeki heyetle fuardan ayrıldı.