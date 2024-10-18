GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan Özdemir Bayraktar'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özdemir Bayraktar'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özdemir Bayraktar’ın ölüm yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan, “Millî Teknoloji Hamlemize mihmandarlık yapan Özdemir Bayraktar Beyefendi’yi ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle, hasretle yâd ediyorum” dedi.

18.10.2024 - 17:25 | | Kübra SONKAYA /İSTANBUL, (DHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özdemir Bayraktar'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ölümünün 3’üncü yılında, Özdemir Bayraktar’ı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, “Büyük ve güçlü Türkiye ideali için canını dişine takarak çalışan, zor zamanlarda verdiği asil mücadelelerle Millî Teknoloji Hamlemize mihmandarlık yapan Özdemir Bayraktar Beyefendi’yi ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle, hasretle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

    GÜNCEL HABERLER

    AK Parti Sözcüsü Çelik: Katz, cinayet ve soykırımla övünen bir barbarlığın görevlisidir

    AK Parti Sözcüsü Çelik: Katz, cinayet ve soykırımla övünen bir barbarlığın görevlisidir

    Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ülkenin dışişleri bakanlarını kabul etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ülkenin dışişleri bakanlarını kabul etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan, Rusya, İran ve Ermenistan dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan, Rusya, İran ve Ermenistan dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi