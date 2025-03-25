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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm yıldönümünde andı

25.03.2025 - 15:51Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm yıldönümünde andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 16'ıncı yıl dönümünde andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Vatanına ve milletine büyük bir aşkla bağlı olan; yiğitliği, mücadelesi, samimiyeti ve örnek şahsiyetiyle gönüllerde taht kuran merhum Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi şehadetinin 16’ncı yıl dönümünde rahmetle, hasretle yâd ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlunun ölüm yıldönümünde andı

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