Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm yıldönümünde andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Vatanına ve milletine büyük bir aşkla bağlı olan; yiğitliği, mücadelesi, samimiyeti ve örnek şahsiyetiyle gönüllerde taht kuran merhum Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi şehadetinin 16’ncı yıl dönümünde rahmetle, hasretle yâd ediyorum.