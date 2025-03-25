Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm yıldönümünde andı
25.03.2025 - 15:51Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 16'ıncı yıl dönümünde andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
Vatanına ve milletine büyük bir aşkla bağlı olan; yiğitliği, mücadelesi, samimiyeti ve örnek şahsiyetiyle gönüllerde taht kuran merhum Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi şehadetinin 16’ncı yıl dönümünde rahmetle, hasretle yâd ediyorum.