Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in bayramını kutladı

Hakkari Mahya Tepe Üs Bölgesi'nde olan İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bayramınızı tebrik ediyorum, ailelerinizle bayramınızı birlikte yaşamayı niyaz ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun." mesajında bulundu.

📞 Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan, Hakkari Mahya Tepe Üs Bölgesi'ndeki kahramanlarımızın ve ailelerinin #RamazanBayramı’nı tebrik etti pic.twitter.com/Q4IJbXOVNQ — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 21, 2023