GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in bayramını kutladı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Mahya Tepe Üs Bölgesi'nde görevli askerlerin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından o anları paylaştı.

21.04.2023 - 07:41 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in bayramını kutladı

Hakkari Mahya Tepe Üs Bölgesi'nde olan İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bayramınızı tebrik ediyorum, ailelerinizle bayramınızı birlikte yaşamayı niyaz ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun." mesajında bulundu.

GÜNCEL HABERLER

Bakan Soylu, Yeni Köprü'de asker ve vatandaşlara baklava ikram etti

Bakan Soylu, Yeni Köprü'de asker ve vatandaşlara baklava ikram etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 14 Mayıs'ı başarılı şekilde tamamlamak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 14 Mayıs'ı başarılı şekilde tamamlamak

Taksim ve Eyüpsultan Camii'ne binlerce kişi akın etti

Taksim ve Eyüpsultan Camii'ne binlerce kişi akın etti