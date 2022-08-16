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Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya Kralı Abdullah Şah'ı resmi törenle karşıladı

Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Abdullah Şah'ı resmi törenle karşıladı.

16.08.2022 - 17:51 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya Kralı Abdullah Şah'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah’ı resmi törenle karşıladı.

Resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Kralı'nın ikili görüşmesi başladı.

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