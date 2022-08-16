Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya Kralı Abdullah Şah'ı resmi törenle karşıladı
Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Abdullah Şah'ı resmi törenle karşıladı.
16.08.2022 - 17:51 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah’ı resmi törenle karşıladı.
Resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Kralı'nın ikili görüşmesi başladı.