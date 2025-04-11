GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemCumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

11.04.2025 - 18:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANTALYA (AA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabulünde, Türkiye ile Macaristan arasındaki işbirliğinin güçlendiğini, ekonomi, ticaret, enerji, savunma sanayi gibi alanlarda atılacak yeni adımlarla ilişkilerin derinleştirilmesinin, iki ülkenin ortak menfaatine olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan ile Orban'ın, Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki görüşmesinin ardından açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Macaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasındaki iş birliğinin güçlendiğini, ekonomi, ticaret, enerji, savunma sanayi gibi alanlarda atılacak yeni adımlarla ilişkilerin derinleştirilmesinin, iki ülkenin ortak menfaatine olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Avrupa'nın güvenlik ve refahı için Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini, bu konuda temasların devamının önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanması için de Türkiye'nin en başından beri ilkeli tutumunu sürdürdüğünü bildirdi.

Güncel Haberler

Emine Erdoğan BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı ile görüştü
#Gündem

Emine Erdoğan BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı ile görüştü

Liseli kızı arkadaşlarının darbettiği görüntülere polis inceleme başlattı
#Gündem

Liseli kızı arkadaşlarının darbettiği görüntülere polis inceleme başlattı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, BM Genel Kurulu Başkanı Yang ile görüştü
#Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, BM Genel Kurulu Başkanı Yang ile görüştü